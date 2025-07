Nicolás Montero: edad, esposa, hijos y más del participante de MasterChef Celebrity

Su historia en el mundo del teatro, el cine y la televisión comenzó en 1985 cuando hizo parte de un grupo de teatro en la Universidad de los Andes donde estudiaba Antropología. Más adelante, en 1993, Nicolás Montero debutó en la pantalla chica con Momposina, cuyo personaje la valió su nominación al Premio India Catalina a Mejor Actor de Reparto. También estuvo en Dulce ave negra, Sueños y espejos, El fiscal, La costeña y el cachaco, Amor a la plancha, Novia para dos, Escobar el patrón del mal, La hipocondríaca, entre otras producciones.

En cuanto al cine, Montero estuvo en Los actores del conflicto, Colombianos, un acto de fe, Tres hombres tres mujeres, Golpe de estadio, entre otras. Por su parte, en teatro se destacó por sus personajes en La comedia de las equivocaciones, Sin límites, Ubu Rey y Pequeños crímenes conyugales.

¿Cuántos años tiene Nicolás Montero?

El actor nació el 10 de febrero de 1966 en Bogotá. Actualmente tiene 59 años. Además de la actuación, también se ha desempeñado como director de obras como Black Bird; Closer, llevados por el deseo; Cita a ciegas; Tierra de diversiones; Con el corazón abierto y Oleanna. En 2017 fue nombrado Director Artístico del Teatro Nacional, donde apostó por obras que reflexionaban sobre la condición humana, integrándose al Festival Iberoamericano de Teatro. Desde enero de 2020 hasta agosto de 2022, se desempeñó como Secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá bajo la alcaldía de Claudia López.

Ha impulsado iniciativas como la Red Distrital de Distritos Creativos, Bogotá Es Cultura Local y programas de lectura accesible que obtuvieron reconocimiento de UNESCO y también ha fomentado proyectos de lectura para mejorar la comprensión lectora.

¿Quién es la esposa de Nicolás Montero y cuántos hijos tiene?

El actor estuvo casado durante 25 años con la actriz venezolana Coraima Torres, con quien tiene un hijo llamado Manú. Aunque su relación terminó en 2022, han logrado mantener una amistad basada en el respeto mutuo.

“Para enamorarse se necesitan dos, para separarse se necesitan dos. O sea, yo no tengo ningún motivo para decir, nos divorciamos por esto… No, simplemente es una decisión que teníamos que tomar a pesar de haber pasado 25 años felices. Nicolás es muy importante para mi y no dudo que yo lo sea para él, pero creo que era el momento ya”, dijo en ese momento la actriz para La Red.

Aunque ya no están juntos, cultivan una gran amistad: “Yo le dono un riñón a ese hombre. Creo que él no es un ex, ni yo soy como una ex. Creo que quedamos muy limpiecitos de sentimientos. Más que firmar un papel, más que decirle mi esposo, se trata de una complicidad, de un apoyo, ir caminando juntos”, agregó la venezolana.