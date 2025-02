“No me quiero morir”: aparece video de Zair Guette, cantante asesinado

Amigos y familiares de Zair Guette, antiguo concursante de Yo me llamo y Factor X que fue encontrado sin vida el 14 de febrero, continúan fuertemente conmocionados por lo ocurrido con el artista, quien fue asesinado junto a su mánager. Así lo demuestran la gran cantidad de mensajes que le han enviado a través de redes sociales.

Precisamente, en una de dichas publicaciones se conoció un video en el que el cantante comparte un mensaje que ahora, tras su violenta muerte, adquiere un inesperado significado entre sus seres queridos y seguidores.

El video de Zair Guette que impacta en redes sociales

El cantante Luis Ángel Rengifo Vega, a quien se le conoce como Engell Melody, fue un cercano amigo de Guette y ha sido uno de los que más publicaciones ha dedicado en su memoria. En uno de los mensajes, el barranquillero agregó un video en el que su colega, en medio de lo que parece ser un festejo de hace varios años, habla a modo de broma sobre su propia muerte.

“Ponte a analizar algo: yo no me quiero morir de nada. Una persona que viva más de ciento y pico de años, eso ya se vuelve un angelito para mí. Yo no me quiero morir. Te repito, yo me podría morir tranquilo si supiera para dónde voy, si es para el cielo o el infierno, pero eso yo no lo sé. Y si me van a cremar, mejor péguenme un tiro primero para asegurarse de que no estoy vivo”, se escucha decir al exparticipante de Yo me llamo y Factor X en esta grabación.

Las declaraciones de Zair Guette causaron una fuerte impresión entre los usuarios de redes sociales, quienes las calificaron como “premonitorias”, teniendo en cuenta que el joven de 25 años fue asesinado de un disparo en la frente, según el informe que presentó el CTI de la Fiscalía.

El conmovedor mensaje que ‘Juanda Caribe’ dedicó a Zair Guette

En la última publicación que hizo el fallecido artista en su cuenta de Instagram, el influenciador ‘Juanda Caribe’ aprovechó para dejarle unas últimas palabras a quien fue un gran amigo suyo.

“Tantas cosas por decir, hermano. Tu talento para mí fue escondido hasta un día que te vi en televisión luchando por tu sueño. Te conocí por tu parecido con ‘Marru’ y en 2016 hicimos una serie en la que te dirigí y conocí al niño Zair, un niño inocente con ganas de ser conocido. Después de un tiempo te vi en otro lugar, como parte del cuerpo de Bomberos, y finalmente te vi en otro programa de televisión derrochando ese talento que Dios te regaló”, expresó inicialmente el también cantante y presentador.

“¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Quién fue? ¿Por qué? Son dudas cargadas de tristeza que hoy nos dejas, querido Zair. Me queda el sinsabor de creer que eras el mismo niño Zair jugando a ser adulto ¿Quiénes te hicieron esto? ¿Quién te llevó a esto?, si eras un pelado noble. Tu humildad, carisma y talento son algo que jamás nadie podrá borrar de nuestra memoria. Ve ahora con Dios, al que todos pedimos porque te tenga un lugar lindo en el cielo”, concluyó Juanda Caribe en su mensaje póstumo a Zair Guette.