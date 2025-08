“No sé quién es Karol G”: famosa actriz causó polémica con comentario sobre la cantante

Tropicoqueta, el más reciente álbum de Karol G, es un proyecto cargado de referencias a la cultura latina de los años 90 y 2000, no solo en la música sino también en su propuesta visual. En el tráiler de lanzamiento del álbum, por ejemplo, ‘La Bichota’ recreó una escena típica de telenovela mexicana junto a estrellas como Itatí Cantoral, Gabriela Spanic, Ninel Conde y Anahí.

Luego del estreno, varios medios de comunicación consultaron a otras figuras de la televisión mexicana para conocer su opinión sobre el homenaje y preguntarles por qué creen que no fueron convocadas. Tal fue el caso de Laura Zapata, considerada una de las divas de la industria. Sin embargo, la respuesta de la actriz generó una fuerte polémica entre los seguidores de la cantante.

La respuesta de Laura Zapata sobre Karol G

La mexicana de 69 años, recordada por ser villana de famosas telenovelas, fue abordada por varios medios a la salida de un aeropuerto. Según las imágenes, difundidas por el programa Despierta América, los periodistas fueron insistentes en preguntarle sobre el tributo de ‘La Bichota’ a sus colegas. Razón por la que Zapata se mostró, aparentemente, molesta e incómoda.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Tú me dices Karol G, yo digo: ¿Karol G, Karol G? La busco en mi mente y no la encuentro (...) Ahorita que termine con ustedes me voy a dedicar a stalkearla en redes. De verdad que no sé quién es Karol G, no tengo la menor idea. O sea, como tonta voy a aparecer, ¿verdad? Me van a criticar: ‘Laura Zapata dijo que no conocía a Karol G’. Ya saben cómo son", expresó la actriz, reconocida por producciones como La usurpadora, Soñar no cuesta nada, La venganza y Mundo de juguete.

Reacciones a las palabras de Laura Zapata sobre Karol G

Como era de esperarse, en redes sociales las palabras de la diva retumbaron con gran fuerza, especialmente entre los seguidores de ‘La Bichota’, quienes no ocultaron su molestia por lo que consideraron como una actitud apática. No obstante, también hubo quienes salieron en defensa de Laura Zapata, argumentando que no está obligada a conocer a todos los artistas que han surgido en los últimos años.

“Obviamente ella sabe quién es. Se le nota lo ardida que está porque no la llamaron”, “ella no necesita hablar de Karol G para ser noticia ¡Ubíquense! Cuando Karol nació, Laura ya era conocida en México y otros países” y “es normal que una persona de su edad no sepa quién es una reguetonera”, fueron algunos de los comentarios que desató la polémica.

Lo dicho por Laura Zapata se suma a las recientes declaraciones de Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, quien aseguró que no gusta de la música de Karol G.