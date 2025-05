Norma Nivia reaccionó en vivo a confesión de Marcela Reyes sobre Karina y su ex

Sin saberlo, Karina García se convirtió en protagonista de una nueva polémica fuera de La casa de los famosos. Todo gracias a la reciente confesión de Marcela Reyes, quien la acusó de traicionar la amistad que tenían al involucrarse con B King, su exesposo.

“Tuve una conversación con unas personas que me enfrentaron y me contaron cosas, me hablaron con mucha seguridad y me contaron situaciones que sucedieron con mi expareja y con mi amiga. Me dijeron que mi expareja y mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas (...) Me hablaron de situaciones muy fuertes en las que los vieron... situaciones muy comprometedoras”, comentó la DJ, conocida como ‘La reina de la guaracha’, en entrevista con Buen Día Colombia.

Las palabras de Marcela Reyes salieron al aire en el matutino del Canal RCN, justo cuando la actriz Norma Nivia estaba en el set, tras ser invitada por su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2. Razón por la que su reacción a estas sorpresivas declaraciones quedó captada en vivo.

¿Qué dijo Norma Nivia sobre la polémica entre Marcela Reyes y Karina García?

Al escuchar lo dicho por ‘La reina de la guaracha’, la exparticipante de La casa de los famosos dejó en evidencia, gracias a sus gestos, lo asombrada que quedó.

“No, pues es que... A Karina le han pasado muchas cosas así. Yo no la conozco, pero en estos tres meses han llegado una cantidad de mujeres a decirle lo mismo. ¿Allá no llegó Laura García a la casa? Y también Marilyn Oquendo. Como que muchas veces ha tenido problema de esos (...) En la primera semana, Sofía Avendaño también mencionó algo de eso. O sea, desde el comienzo he visto que le han dicho esas cosas, pero yo, como no la conozco y nunca he visto nada, pues no lo sé”, expresó Norma Nivia.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Por último, la actriz opinó sobre las reacciones que presenció entre Marcela Reyes y Karina García al reencontrarse en días pasados, cuando la DJ entró a amenizar una de las fiestas de La casa de los famosos.

“Yo sí vi ese día que Karina tenía el ojo aguado y que Marcela también lloraba, pero yo en lo que pensé fue: no, eso es que se adoran y se hacen mucha falta. La inocencia de la ignorancia”, concluyó Norma Nivia entre risas.