Norma Nivia y Peluche terminan romance en ‘LCDLF’: “Cada uno por su lado”

Después de que los habitantes de ‘La Casa de los famosos’ vieran el partido de Colombia frente a Brasil, llegó la dinámica de los congelados que generalmente permite el ingreso al lugar de una persona cercana a uno de los jugadores.

En esta ocasión, llegó Melissa, la hermana de Mateo Varela, conocido como ‘Peluche’ y en su mensaje instó al modelo a enfocarse en la competencia y no distraerse. “Hermanito Mate, esto es un juego, recuerde. Te veo desenfocado, yo sé que acá tienes una relación, pero tú viniste a hacer otras cosas. Afuera hay momentos para el amor, si es verdadero, afuera hay otros momentos. Enfócate en jugar, échale ganas porque tú tienes todo para ganarte una prueba de liderazgo, tú lo puedes lograr. Tú eres un hombre maravilloso, estás a la altura de cualquier mujer, recuerda tu valor para que los demás lo puedan ver en ti”.

Para los habitantes de la casa, fue evidente que a la hermana de Mateo no le parece que él esté teniendo una relación sentimental con la actriz tolimense, Norma Nivia.

Nivia y Mateo no tardaron en hablar sobre su relación una vez Melissa abandonó el lugar.

“Tú me has dejado bien claro que lo más importante para ti son tu hermana y tu mamá, tu hermana no aprueba esta m**, entonces ya (...) Mal si me siento, no digo que eso era lo que ella quería, pero si era lo que quería lo logró. Cada uno por su lado”, mencionó la actriz.

Así le terminó Norma Nivia a Mateo Varela en ‘La casa de los famosos’

“Evidentemente esto que tenemos te está afectado…” dijo Norma indicándole que ella siempre ha competido sin problema y no le ha afectado para nada.

“Yo si me voy a alejar”, indicó Nivia, mientras que él le contestó: “¿cómo nos pone.. para yo saber cómo estamos… yo lo respeto… no voy a forzar nada… yo sé lo que he hecho por ti, lo que tú has hecho por mí, pero si tú me dices que te vas a alejar, perfecto, no tengo rollo con eso”, dijo el modelo afectado, pero aceptando lo que escuchaba.

Norma le explicó que la cercanía de ellos en la noche terminaba y cada uno se iría a acostar temprano para estar frescos y descansados al día siguiente. “Quiere decir que no va a pasar nada en las noches, todo lo de las noches queda cancelado”.

“Arrunchis ya no hay...ya no hay nada entre tu y yo”, reiteró Mateo, quien aprovechó esta diálogo con Norma par hacerle ver que tal vez cuando ella, molesta, lo llamó ‘enano’, su familia pudo molestarse y por eso, su hermana le mencionó que él merecía la mujer que él quisiera.

