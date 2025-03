Piden expulsar a Melissa Gate de ‘LCDLF’ por romper las reglas con Miguel Bueno

El pasado viernes 21 de marzo hubo fiesta en ‘La Casa de los famosos’. Los participantes se relajaron un poco y recibieron la visita de un ex participante del reality. Se trató de Miguel Bueno, hermano del cantante de música popular Pipe Bueno, quien además de cantarles les compartió algunas reflexiones sobre la experiencia que él ya vivió. Bueno, quien interpreta música urbana les recordó que es importante que jueguen de manera sana y que aprovechen las oportunidades que esta experiencia representará en sus vidas.

“Ustedes los están haciendo increíble... Uno a veces cree que esta es la realidad, pero no es así, afuera los está esperando la gente, su familia, amigos e hijos”, les dijo Miguel Bueno luego de cantar.

Sin embargo no ha sido la interpretación musical de Miguel la que más ha llamado la atención, sino lo que para algunos fue una anomalía que Melissa Gate tuvo con la visita y que derivaría en una dura sanción

¿Qué hizo Melissa Gate con Miguel Bueno?

En las redes sociales circulan videos donde se ve a Melissa que abraza al hermano de Pipe Bueno y al parecer, le entrega un papel en la mano, esto solo se vería en el material que los cibernautas han publicado en una acción lenta. Adicionalmente, la participante de La casa de los famosos le susurraría algo al oído.

Los ciudadanos digitales del famdon de Yina Calderón aseguran que esta aparente doble acción generaría una expulsión automática del reality. No obstante, hay otros cibernautas que consideran que esto es una invento de los opositores de Melissa y aseguran que Melissa lo que hizo al abrazar a Bueno fue darle un broche o accesorio que a él se le cayó de la chaqueta.

De momento, El Jefe no se ha pronunciado sobre la aparente falta a las reglas de la casa. Recordemos que los participantes de La Casa de los famosos tienen micrófono encendido consigo durante las 24 horas del día, no pueden hablar en clave, como tampoco ponerse de acuerdo para hacer estrategias o votar conjuntamente; tampoco tienen acceso a tecnología, celulares o medios de comunicación por ello, no saben qué ocurre en el exterior. Así mismo, no se les permiten los secretos ni comunicación con nadie fuera de la casa. Romper estas reglas implica la expulsión.

