Novia de Jorge Rausch reveló nuevos detalles de su noviazgo con el chef

Jorge Rausch, el jurado de ‘MasterChef Celebrity’ vive un noviazgo con la dj santandereana Alejandra Rosales. Al respecto, el también influencer había comentado a vea que se trataba de una relación madura y adicionó que de alguna manera le tiene sin cuidado los comentarios alrededor de la diferencia de edad. Él tiene 55 y ella, 33. Po su parte, Alejandra mencionó que admiraba en él su disciplina y la seriedad que le imprimía a los distintos aspectos de su vida.

Rosales reveló que estaba estudiando cocina, ya que era una faceta que le llamaba la atención incluso antes de conocer a Rausch. “tanto la cocina como la música son arte y están muy relacionadas con la sensibilidad, así que de alguna manera son afines y complementarias”, dijo a Vea la reconocida Dj.

Ahora para el programa ‘Lo sé todo’, Alejandra recordó cómo conoció al reconocido cocinero.

“Me enseña muchas cosas”, Alejandra Rosales sobre Jorge Rausch

Rosales mencionó que ella estaba en Alemania cuando tuvieron ese primer contacto: “y él me comenzó a seguir, me invitó a un café y así fue (…) Muy respetuoso, él es muy respetuoso, él no te va a tocar un pelo si tú no quieres, desde el momento cero eso fue lo que me llamó la atención de Jorge (…) me enseña muchas cosas porque además estoy estudiando gastronomía ahora, yo le pido que me dé duro, me dé palo”, dijo la novia de Rausch, luego complementó sobre la creencia que hay en algunos y sobre lo fiestera que puede ser: “Mira que ni siquiera es que a mí me guste tanto la fiesta, no me gusta tanto, voy a trabajar, paso rico un ratico y me voy, ya estoy cansada del trasnocho, pero igual Jorge me lo disfruta conmigo cuando puede (...) En esta vaina llevo 12 años, soy de Bucaramanga, soy periodista, peor me dediqué a la música desde hace años”, fueron las declaraciones expuestas por parte de la novia de Jorge Rausch, de ‘MasterChef Celebrity’.

A Vea, Rausch declaró hace uno meses: “Alejandra hoy día sale conmigo, es mi pareja, es una chica espectacular de un mundo totalmente distinto al mío, lo que demuestra un poco que a veces los opuestos también se atraen muy bien y funciona”. El chef también habría anticipado que él había dado ese primer paso en el mundo digital cuando vio a Alejandra y decidió escribirle. “Fue por redes, yo me presenté”.

