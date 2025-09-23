Jorge Rausch, de MasterChef, habla por primera vez de su novia: “Es espectacular”

Jorge Raush es sin duda uno de los chefs más destacados del país. Además de su carrera en la cocina, que le ha permitido abrir varios restaurantes, ha construido por más de una década una impecable imagen en la pantalla colombiana, que lo ha convertido en toda una celebridad. Actualmente, alterna estas dos facetas con su rol como generador de contenido digital. Es además, imagen de varias marcas colombianas.

De otro lado, es claro, por lo que comparte eventualmente en sus redes, que atraviesa un buen momento emocionalmente hablando, pues desde hace varios meses se le ve en sus historias con la Dj santandereana Alejandra Rosales. No obstante, hasta ahora no había hablado al respecto.

Jorge Rausch conoció a su novia por redes sociales

En charla franca con Vea de El Espectador, Rausch reveló aspectos de su noviazgo. “Alejandra hoy día sale conmigo, es mi pareja, es una chica espectacular de un mundo totalmente distinto al mío, lo que demuestra un poco que a veces los opuestos también se atraen muy bien y funciona”, comenzó diciendo.

Sobre cómo se conocieron mencionó: “Fue por redes, yo me presenté”. Jorge admite que la talentosa Dj le llamó la atención desde que la vio: “Lo primero es que es tremenda niña linda, muy diferente, y pues le escribí, me contestó y después fuimos a tomar un café y en vez de tomar un café, salimos a cenar y después nos vimos otra vez y bueno aquí vamos”.

Jorge Rausch y Alejandra suelen publicar stories juntos en sus respectivos IG Fotografía por: Inst

A Alejandra los cibernautas la han visto curiosa por la gastronomía, pero su novio enfatiza en que esa inquietud la tiene desde antes de conocerlo: “Está estudiando para ser cocinera, en una escuela de cocina muy reconocida porque le interesa”.

Como es apenas lógico, él la apoya y se ha sorprendido con lo buena cocinera que ha resultado. Recientemente le hizo con una pasta ”“muy buena, con una receta mía. En la casa comemos casero”, mencionó el jurado del reality.

Así mismo, también él ha entrado un poco en el mundo de la Dj y comparten por ejemplo “el gusto por la música de los años 80. Además de ser DJ de música electrónica, tiene una pasión enorme por la música que a mí me gusta y eso nos conecta un montón”, puntualizó Jorge que también sabe que las relaciones perfectas no existen y cuenta que también hay desencuentros, nada grave por supuesto.

Sin problema con la diferencia de edad

En tiempos de digitalidad, las opiniones de los cibernautas también se evidencian y algunos han hecho énfasis sobre la diferencia de edad entre la pareja (él tiene 55 y ella, 33), es un asunto que le tiene sin cuidado al jurado. “Aleja tiene 33 años, ya no es tampoco una niña, se ve mucho más joven, pero es una mujer madura. Yo también ya soy señor y la idea es eso, que sea una relación madura. Yo no le pregunto la edad a las personas antes de salir con ellas, porque la edad es supremamente relativa en la apariencia y en la madurez intelectual y emocional, o sea, ya una persona de 34 o 38 o 42 digamos, la diferencia en eso es muy poca. Yo no le veo ningún tabú a la diferencia de mi pareja”.

El juez del reality reconoce que hay un rejuvenecimiento de alguna manera con esta relación, aunque siempre se ha preocupado por estar jovial y mantenerse. “Siempre trato de hacer ejercicio, de comer bien, de mantenerme joven, lo mejor posible, ser mi mejor versión posible”.

Rausch de momento, prefiere que las cosas se den, sin presionar mucho, ni hacer planes. “Yo no planeo, por ejemplo no pensaba ser jurado de ‘MasterChef’, yo quería tener mi restaurante, tuve mi restaurante y terminé siendo jurado de MasterChef, entonces, nunca me proyecté para eso, pero pasó. En pareja, vamos a ver, un día a la vez también y la cosa va funcionando”.

Quisimos saber cómo se lleva la novia de Jorge con sus hijas, tiene dos (Emma y ) y es algo que marcha bien: “mis hijas son muy relajadas”.

En lo que admite dificultad es en la popularidad de él, pero no siempre resulta cómoda para quienes lo rodean. “Estar con alguien que es conocido a veces no es fácil, a veces incomoda, pero es algo que Aleja acepta y eso se lo agradezco y se lo valoro mucho, o sea no es algo de lo que se queja, es algo que acepta, valora, pero pues claramente que a veces salir conmigo no es fácil porque la gente quiere un poquito de atención también, pero cuando yo voy a mis cosas, ella me acompaña con gusto”.

¿Quién es la Dj Alejandra Rosales, la novia de Jorge Rausch?

En la pantalla chica puede que Rosales no sea un rostro conocido, pero lo es en el mundo de la música. Alejandra lleva más de una década como Dj y también es copropietaria de una escuela especializada en ello.

Involucrarse con la cocina tampoco es algo nuevo en su caso: “Siempre me ha llamado la atención, incluso en alguna época tuve restaurante”, comentó a Vea.

Aunque estudió comunicación social, comentó que en realidad, no sintió afinidad cuando quiso ejercer y en cambio, la música terminó por atraparla y para ella “tanto la cocina como la música son arte y están muy relacionadas con la sensibilidad, así que de alguna manera son afines y complementarias”.

La Dj, que le ha abierto a varios artistas en sus conciertos, como por ejemplo, Tiesto en el Movistar Arena, prepara actualmente un trabajo que incluye varias composiciones suyas. Así mismo, anticipó que pronto hará parte de un espectáculo grande en la capital.

Aunque Alejandra destacó que en realidad, ella es algo desconfiada y tiene mucho cuidado cuando la contactan por medio de redes sociales, pero cuando Jorge le escribió sintió confianza porque era alguien a quien admiraba al verlo en pantalla. Después de conocerlo descubrió facetas distintas en él: “Es un tipo bastante noble, cariñoso con la gente, muy agradecido con los suyos, realmente la percepción que se puede tener solo en tv es bastante limitada”.

La meta de Alejandra, quien pronto se va de gira por Estados Unidos y ha tocado en algunos países de Europa, participando en festivales, es girar, en un mediano plazo, con un show que mezcle su música y la cocina, alrededor del mundo.

Aquí más noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento