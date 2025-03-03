Novio de Margarita Ortega reveló detalles de la relación ¿Cómo conquistó a la actriz?

La actriz y presentadora Margarita Ortega ha construido una carrera sólida en la televisión colombiana, alternando con éxito entre la actuación y la conducción de informativos. Con paso por espacios como ‘Noticias RCN’ y el ‘CM& Noticias’, además de diversas series, su nombre se ha mantenido vigente durante más de tres décadas, consolidándose como uno de los rostros reconocibles del medio.

En el plano personal, la vallecaucana estuvo casada durante 15 años con Ramiro Meneses, con quien tuvo una hija, y de quien se separó en 2015. Sin embargo, años después (a mediados de 2025), confirmó una nueva relación con el periodista Joan Avellaneda, con quien compartió entorno profesional en el Canal 1.

¿Cómo conquistaron a Margarita Ortega?

Por primera vez, Joan Avellaneda se refirió públicamente a su relación con la presentadora durante una entrevista en el programa ‘Lo sé todo’, en el cual habló sobre el origen del vínculo sentimental que ahora los une.

“Somos amigos como 10 años, un poco más… trabajamos mucho tiempo en CM&, nos conocemos de la vida”, afirmó el periodista, al recordar que la relación comenzó como una amistad construida en el entorno profesional.

Según explicó Joan Avellaneda, tras el cierre del noticiero, cada uno continuó con su camino. El contacto con Margarita Ortega se retomó tiempo después, en un momento distinto para ambos, lo que marcó un cambio en la dinámica que tenían hasta entonces.

“La vida nos mandó por un camino y nos volvimos a encontrar y a conversar diferente”, señaló durante la entrevista, al referirse al reencuentro que dio paso a una nueva etapa.

El periodista también indicó que el proceso no tuvo un punto de inicio definido, sino que se fue dando con el paso del tiempo, en medio de la cercanía que ya existía entre ambos.

“De a poquito, agüita bendita y mucho rock and roll”, expresó Joan Avellaneda.

Las declaraciones se conocen luego de que la relación entre ambos fuera confirmada en meses recientes, tras varias apariciones juntos en espacios públicos y laborales.

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