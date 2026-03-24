Alex Teherán, reconocido legalmente como hijo de Patricia Teherán: “No se ha recibido nada”

Hace algo casi dos meses, Vea de El Espectador registró que Alex, el único hijo que tuvo Patricia Teherán, famosa como ‘Diosa del vallenato’ e intérprete del éxito ‘Tarde lo conocí’, no figuraba como su hijo legítimo, por lo cual comenzarían una serie de acciones para lograr dicho reconocimiento.

Tanto él y con su abogada, Wendy Herrera revelaron a este medio que hasta ese momento Alex, también cantante, no había recibido ningún dinero por concepto de regalías por interpretación de los distintos temas de su madre.

La situación se debería a que Patricia no se afilió a Acinpro, que es la Sociedad de Gestión de intérpretes y Productores, en vida, por lo cual su hijo, hoy de 31 años, debía afiliarla. El inconveniente era que justamente, él no era reconocido como su hijo legítimo porque cuando ella murió hace 31 años no alcanzó a registrarlo. Patricia falleció el 19 de enero de 1995.

De ahí que el único heredero de Patricia y su representante debían en primer lugar, lograr ese reconocimiento.

“Ahora tengo que hacer un proceso de filiación, que indique que yo soy hijo legítimo de mi mamá, o sea, todos saben que mi mamá es Patricia, pero legalmente no lo soy. Entonces ya se está haciendo el proceso para que un juez dicte la sentencia de que soy hijo legítimo de mi mamá”, explicó el primogénito de ‘la diosa’ a comienzos de febrero pasado.

Ahora Alex confirma a Vea que este primer paso ya se logró y acaba de ser reconocido legalmente como el primogénito de la cantante.

Lo anterior quiere decir que las pruebas que la abogada de Alex indicó, haría llegar al juzgado tuvieron eco. La abogada mencionó en su momento a Vea: “La Corte Suprema de Justicia establece que cuando una prueba científica como la de ADN no es posible, como es en este caso que ella (Patricia) está muerta, el juez puede decidir con base en unas pruebas supletorias (…) Son las fotografías, los testimonios y todo lo que Patricia muestra en sus videos… El estado de embarazo cuando ella cantaba en sus conciertos y los testimonios de todos sus familiares que lo reconocen como hijo de la artista, las personas que están cerca, y bueno, es fácil reconocerlo por su parecido con su mamá”, puntualizó la apoderada.

Alex Teherán reacciona a su reconocimiento como hijo de Patricia Teherán

Ante el reciente logro de Alex, quien se prepara para hacer la respectiva afiliación de su madre a la Sociedad de intérpretes mencionó que de momento solo han logrado ese paso.

“Lo único que se hizo es el proceso de filiación, que consta que soy el hijo legitimo de mi mamá. No se ha recibido nada, la gente no ha entendido” dijo Álex desmintiendo así versiones que indican que ya estaría recibiendo regalías.

La abogada por su parte, hizo pública la buena noticia para su cliente: “Reconocido Legalmente como hijo de PATRICIA TEHERAN ! Nuestro camino legal sigue con éxito. Un ángel en el cielo nos cuida y nos abre camino”, escribió la representante de Teherán.

De momento, Alex se encuentra en pleno lanzamiento de las dos canciones que recién grabó y que su madre también interpretó. se trata de ‘Todo daría por ti’ y ‘Amor de papel’, con Pipe Daza en el acordeón.

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