Nuevas imágenes de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, despiertan fuerte preocupación

Nuevas imágenes de Tylor Chase, recordado por su participación en la serie juvenil Manual de supervivencia escolar de Ned, volvieron a circular en redes sociales y reactivaron la preocupación por su estado actual.

El material, difundido en días recientes a través de TikTok, muestra al actor en las calles de California con un aspecto más deteriorado y con dificultades para sostener una conversación, lo que generó una rápida reacción entre usuarios y seguidores.

El video de Tylor Chase que revivió la preocupación por su estado

La nueva actualización sobre el actor de 36 años se conoce después de que, en septiembre pasado, se conociera públicamente que atravesaba una situación de calle. En aquel momento, un primer video ya había alertado sobre su realidad, pero las nuevas imágenes profundizaron la inquietud, al evidenciar un mayor desgaste físico.

El registro fue realizado por una transeúnte que lo reconoció y dialogó brevemente con él tras encontrarlo en una calle de Riverside (California, Estados Unidos), escena que se volvió viral en cuestión de horas.

La difusión del video provocó una ola de opiniones divididas. Mientras muchos expresaron tristeza y preocupación por el estado de Tylor Chase, otros cuestionaron la exposición de un momento tan vulnerable y el hecho de grabarlo sin que, aparentemente, haya una intención de ayudarlo sino solo de exponer su intimidad.

Por ahora, no se conocen avances concretos sobre el estado de salud de Tylor Chase ni sobre posibles medidas de asistencia médica. Sin embargo, las nuevas imágenes volvieron a poner el foco en su realidad y en un fenómeno recurrente en la industria del entretenimiento: las dificultades que enfrentan algunas figuras infantiles al transitar la adultez lejos de los reflectores.

Cabe recordar que la madre de Tylor Chase ya se pronunció sobre esta situación tras conocerse el primer video. En aquella ocasión, la mujer manifestó que su hijo no necesita donaciones económicas, sino atención médica especializada, y por ese motivo decidió cerrar en su momento una campaña de recaudación impulsada por fanáticos. Según explicó, el actor no puede manejar dinero ni medicación por cuenta propia, por lo que el apoyo financiero directo podría resultar contraproducente.

“Tylor necesita atención médica, no dinero. Agradezco tu esfuerzo, pero ese dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos por sí mismo (...) Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él, pero, como te dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce, pero necesita ayuda médica”, expresó la mamá de Chase.

