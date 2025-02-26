Nuevo pleito entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano: hasta el perro entró en la pelea

El enfrentamiento público entre Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, y el resto de su familia dio un giro inesperado con la participación de “Gordo”, el pug de la casa. Lo que empezó como una indirecta desde la cuenta de Instagram del perro terminó en disculpas públicas y en una nueva ola de críticas hacia los cantantes.

El nuevo escándalo que rodea a la familia Aguilar

La polémica estalló el pasado 29 de agosto, cuando en el perfil oficial del pug apareció una fotografía que muchos interpretaron como una burla hacia Emiliano. En la imagen se veía al animal sobre un fondo que recordaba al escenario desde el cual el rapero ha compartido videos señalando a su padre. La publicación recibió rápidamente comentarios y reacciones, entre ellos un “me gusta” de Ángela Aguilar y hasta risas de su hermano Leonardo, lo que avivó la controversia.

Aunque el post fue eliminado horas más tarde, el daño ya estaba hecho. Emiliano Aguilar respondió con un fotomontaje en el que sustituyó los rostros de Pepe, su esposa Aneliz Álvarez y sus hijos Ángela y Leonardo por la cara del pug. A la imagen le agregó la frase: “Qué bonita familia de perros, de nadie me voy a dejar”, además de emojis de zorro y mensajes que evidenciaron su enojo.

Frente a la presión de los comentarios, la cuenta de Gordo reapareció el 31 de agosto con un extenso comunicado redactado en tono humorístico, como si el propio perro hubiera tomado la palabra. Allí se reconoció que la publicación anterior “ofendió a miembros de la familia” y se aclaró que, aunque originalmente Pepe Aguilar manejaba el perfil, ahora existe un equipo que apoya la gestión de contenidos. “Yo soy el que ladra aquí, pero no siempre tengo la patita puesta en todo lo que suben”, se leía en el texto.

El mensaje también buscó justificar la acción al señalar que la reacción se dio luego de ver a Emiliano hablar en repetidas ocasiones contra Pepe y sus hermanos. Sin embargo, la disculpa no fue bien recibida por el público, que calificó de “ridiculez” el hecho de usar a un perro como vocero en una disputa familiar. Emiliano, por su parte, respondió de nuevo con sarcasmo, asegurando que su padre y el resto de los Aguilar solo se disculparon porque la gente no los respaldó.

Este episodio se suma a una serie de intercambios entre el rapero y su familia paterna, cuyo trasfondo está en viejas declaraciones de Pepe Aguilar sobre su separación de Carmen Treviño, madre de Emiliano. Desde entonces, las tensiones han sido constantes y, ahora, incluso la mascota familiar se ha convertido en protagonista de un conflicto que parece lejos de terminar.