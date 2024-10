P. Diddy y Jennifer López: habló fotógrafa que los captó besándose. Esto reveló

Después de que surgieran nuevas acusaciones contra Puff Daddy o P. Diddy siguen surgiendo testimonios y fotografías que no benefician al rapero que se encuentra detenido en un centro de Brooklyn a la espera de un juicio, que será en mayo del 2025.

Al también empresario y productor, que hace pocos días le volvieron a negar la posibilidad de fianza para esperar el juicio en su casa, según los expertos le esperaría una condena entre 15 y 20 años o incluso cadena perpetua en caso de ser encontrado culpable.

Mientras el juicio, que ya se anticipa el del año en Estados Unidos, los medios continúan encontrando testimonios de personas que acudieron a las famosas fiestas de P. Diddy. El programa El gordo y la flaca encontró en Grecia a la que fuera la fotógrafa oficial de estas celebraciones.

La profesional en cuestión se llama Selma Fonseca y según Tanya Charry, reportera del programa era prácticamente la fotógrafa oficial de las fiestas blancas. Fonseca contó que rceuerda que a eran constantes visitantes de esos festejos celebridades como Leonardo Di Caprio, Chris Brown, Aretha Franklyn y Mariah Carey, de quien dijo “ella amaba a P. Diddy”. En realidad, era un privilegio ser invitado a esos eventos. “Todas las personas querían estar en las fiestas de P. Diddy”.

Mencionó haber visto mujeres bellas bailando con alas y en otra ocasión, mujeres nadando desnudas en una piscina. Se trataba de fiestas que comenzaban a las 4 p.m. y terminaban a medianoche, debido a que usualmente los vecinos se quejaban de la música a alto volumen.

También te podría interesar: P. Diddy y Jennifer López: así fue su tormentoso romance. “No paraba de llorar”

También se refirió puntualmente al caso de Jennifer López, quien se sabía que por aquella época salía con el rapero, entonces llamado Puff Daddy. Selma recuerda que fue en una fiesta de Los Hampston a la que acudió con el propósito de captar con su cámara a Jennifer López junto a P. Diddy, que se especulaban estaban saliendo. “Fui a esa fiesta para saber si estaban juntos…”, comentó la fotógrafo que los divisó y no dudó en obturar. “Estaban en un balcón del cuarto de él y disparé la foto, tomé la foto y se estaban besando

Así fue la relación de Jennifer López y P. Diddy

JLo y P. Diddy comenzaron una relación en 1999 que culminó en el 2001. Terminaron su relación en 2001, tras dos años de un romance que según diría López, meses después, no la hizo feliz porque creía que él le era infiel, aunque nunca lo sorprendió.

Con las acusaciones contra el productor, se sabe que JLo quiere mantenerse lo más lejos posible de su ex y no tiene ningún interés en referirse a él, esto según In Touch.

A pesar de esta situación, López y Combs tuvieron una relación cordial. En el 2018 coincidieron en una fiestas y en el 2021 él habría publicado una foto de los dos.

Aquí más noticias que son tendencia en la farándula