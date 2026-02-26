Pablo Arango de ‘Noticias Caracol’ revela cómo alcanzó el sueño que tenía de niño: “Respiré”

Cuando Pablo Arango era un niño de cuarto de primaria, un fuerte terrremoto sacudió la ciudad de Armenia. Tenía 9 años, pero ya tenía claro que quería ser presentador de la pantalla chica. Veía los periodistas de los noticieros de los canales Caracol y RCN, especialmente a Rafael Póveda y Vicky Dávila en el cubrimiento y luego, procuraba imitarlos en la habitación de su mamá.

Improvisó un set de noticias, usando el tocador y el trapeador como cámara, para “narrar los eventos y me dirigía a unos televidentes imaginarios. Hasta me enojaba con mi mamá si se me atravesaba”.

Así, su familia se dio por enterada de las aspiraciones del niño, que en la medida en que fue creciendo se convirtió en el presentador y amenizador de las fiestas familiares y el anfitrión de cuanto evento cultural o izada de bandera había en el colegio. “Cuando empezó ‘Yo me llamo’ yo jugaba a ser Ernesto Calzadilla que era el conductor de ese formato”.

Pablo Arango, de ‘Noticias Caracol’, buscó el sueño en Bogotá

Por eso, cuando expresó su deseo de estudiar Comunicación Social, no tomó por sorpresa a nadie, por el contrario, todos lo esperaba.

Desde primeros semestres buscó empezar a adquirir experiencia frente al set y sin que fuera requisito academico quiso comenzar sus prácticas temprano. En segundo semestre tuvo su primera experiencia televisiva no remunerada en UNE Televisión, un canal local de la ciudad, cubriendo eventos culturales y escolares. Sin haberse graduado de la Universidad de Manizales, decidió que en Bogotá podría empezar a cristalizar su sueño. Buscó practicas y quedó en ‘Noticias Rcn’.

“Por alguna razón siempre me ven cara de cubrir tema sjudiciales y eso fue precisamente lo que comencé a hacer en el noticiero. Fue la época de casos de alto perfil como el ‘cartel de la contratación’ y el caso Colmenares”, recordó en conversación con Vea de El Espectador el comunicador de 35 años que ya cuente entre sus logros un premio Simón Bolívar de periodismo.

Se graduó virtualmente y su siguiente experiencia periodística fue con uno de los personajes que veía en pantalla y que sintió muy cerca cuando fue a cubrir el sismo en Armenia. “Rafael Poveda era el director de Cable Noticias y nuevamente empecé a cubrir judicial allí, él me dijo ‘me gusta su energía’”.

Una mala primera vez frente al set que no detuvo a Pablo Arango

Sin embargo, esta vez fue diferente. Arango se quedaba después de su jornada habitual a practicar frente al telepronter y a presentar noticias frente a una audiencia imaginaria reconoce que es aprimera vez fue muy mala. “Rafael, a quien había admirado desde niño, me da esa oportunidad. Un día no llega una presentadora, y me dice ‘necesito que se siente a presentar’. Lo hice muy mal, estaba muy nervioso y cuando terminé le pregunté a la directora de emisión ‘¿cómo lo había hecho’?, ella me dijo: ‘Si fuese por mí yo no te volvería a poner, pero pues esa decisión del director de Rafael y él decidió que siguiera”.

Lejos de desmotivarlo, Arango lo que hizo fue esforzarse más, ya no era en el peinador de su madre, sino el espejo que tenía en su pequeño apartamento en Bogotá, donde se dedicó a practicar una y otra vez. Los resultados no fueron otros que una mejoría significativa.

Poco a poco, fue adquiriendo seguridad y tras varios meses en la presentación se sentía cómodo.

En el 2016 lo llaman de City TV una vez más para cubrir judiciales. “Allí escalé después a la presentación”.

Seis años estuvo en el canal de la capital, sin que sintiera que el sueño se hubiera cumplido por completo, quería cobertura nacional y ser presentador titular.

En el 2021, la entonces gerente de ‘Noticias Caracol’, Gloria Tisnés, lo llama tras verlo en pantalla, aunque no le propone presentar sino una vacante cubriendo la fuente que siempre le ha dado entrada a los informativos: judiciales. Pasa el tiempo y toma una decisión.

“Entonces un día decido escribirle una carta a mis jefes, entre ellos Juan Roberto Vargas y la titulé ‘En búsqueda de un sueño’ expresando mi deseo de presentar”. La misiva no tuvo mayores frutos, pues Pablo continuó abriendo la fuente asignada. Hasta que se presentó la oportunidad en el 2023 en la plataforma de streaming del canal. Se preparó y ahí estuvo hasta que Juan Roberto un día le propuso presentar en el noticiero en vivo “no había nada que pensar, acepté”.

Sabiendo que no solo era su sueño, sino también había contagiado a su familia de este, Pablo le contó a su parentela en Manizales que estuvieran atentos el sábado siguiente, ya que él abriría con un cubrimiento especial. “No era ningún cubrimiento, era yo en el set. Fue una alegría muy grande que le di a ellos, por eso subí el video donde se ven felices, celebrando. Esa primera vez fue muy difícil estaba nervioso, pensé que no podría, pero respiré y lo logré”.

Arango lleva más de dos años en el set, pero sigue siendo reportero porque la política del noticiero es que todos hagan periodismo. Combina su rol en ‘Noticias Caracol’ con docente de periodismo y frecuentemente usa Transmilenio para llegar a sus clases. “Yo sé que no es muy usual, pero mi ruta es rápida, allí me encuentro con personas que me reconocen y que me preguntan cómo es trabajar en Caracol. Salir en televisión conecta mucho con la gente”.

Pese a que ya no siente el temblor y los nervios cuando sale a presentar, Arango dice que aún siente “asombro cuando llego Caracol y veo estas personas tan profesionales como María Lucía Fernández o Jorge Alfredo Vargas, a quien admiré desde niño”. Es también un agradecimiento permanente, por eso su meta es seguirse preparando y ser mejor en el set. Estudia inglés “que era un pendiente que tenía”.

