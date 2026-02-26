Kike Santander: canciones y artistas más exitosos producidos por el juez de ‘A otro nivel’

Kike Santander, el caleño de 65 años, es actualmente uno de los jueces en el formato ‘A otro nivel’, de Caracol y tiene en su experiencia profesional una destacada e impresionante lista de éxitos, ya que ha sido creador y/o productor de algunas de las canciones más exitosas en español, mismas que incluso han llegado a convertirse en verdaderos himnos.

Así mismo, ha producido a los artistas más reconocidos de habla hispana en una carrera de más de 40 años.

Santander, quien pese a venir de una familia de músicos, estudió medicina en su natal Cali, en realidad, nunca ejerció sino que se encaminó por la industria discográfica.

Kike Santander produjo a JLo, Thalía, Chayanne, entre otros

A mediados de los 80 se trasladó a Estados Unidos donde trabajó como arreglista, productor y compositor. Hizo dupla con Emilio Estefan.

Dentro de las figuras que produjo se incluyen Gloria Estefan, Rocío Dúrcal, Thalía, Enrique Iglesias, Alejandro Fernández, David Bisbal, Luis Miguel, Marc Anthony, Diego Torres, Chayanne, Ricardo Montaner, Luis Fonsi, Olga Tañon, Cristian Castro y Jennifer López, entre otros.

Sobre los títulos asociados al talento del colombiano se cuentan: ‘Piel Morena’ y ‘Arrasando’, de Thalía; ‘Mujer latina’, de la novela ‘Rosalinda’; ‘Me estoy enamorando’, de Alejandro Fernández; ‘Corazón latino’, el álbum de David Bisbal; ‘Suavemente’, de Elvis Crespo; ‘Por amarte así’, de Elvis Crespo, ‘No me ames’, de Jennifer López y Marc Anthony; ‘Si tú supieras’, de Alejandro Fernández’; ‘Azul’ y ‘Mi vida sin tu amor’, de Cristian Castro.

Es la tercera ocasión que Santander hace parte del formato de Caracol Televisión. También trabajó en el reality ‘Operación Triunfo’, de España, donde estuvo a cargo del priemr álbum del ganador David Bisbal, todo un éxito en ventas en el 2003.

Kike, cuyo nombre de pila es Flavio enrique santander, hizo un famoso cameo en la telenovela ‘Yo soy Betty la fea’.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí