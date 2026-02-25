¿Pedro Pascal y Rafael Olarra son pareja? Captaron estas fotografías

El actor chileno Pedro Pascal se ha convertido en todo un referente para los talentos latinoamericanos que quieren abrirse paso en Hollywood.

El artista salió de su país junto a su familia en tiempos de la dictadura y tras una estancia en Europa, principalmente en Dinamarca, finalmente se radicó en Estados Unidos, donde fue nadador. Dejó los entrenamientos para estudiar teatro y al salir de la secundaria se enfocó en su carrera.

Pascal, quien optó por usar el apellido de su fallecida madre en su nombre artístico, ya que consideró que Balmaceda, el de su padre, era complejo en pronunciación para los estadounidenses, participó en diversas series de televisión como actor invitado antes de abrazar la fama y lograr un papel relevante en una producción hollywoodense. Estuvo en Buffy, la cazavampiros, La Ley y el Orden UVE, Tocado por un ángel y Brothers and sisters, entre otras.

Tras su participación en la serie Narcos, su popularidad se disparó. Actualmente Pascal no necesita mayor presentación, además de roles principales en The Mandalorian, The last Of Us, The Kingsman y Avengers, entre otras, ha obtenido premios como el Globo de oro y nominación al SAG, es imagen de varias marcas y su figura y vida llaman la atención de sus seguidores

Pedro Pascal estaría comenzando un romance

En los últimos días, el nombre de Pedro Pascal ha estado ligado al del argentino Rafael Olarra, con quien según TMZ habría iniciado una relación sentimental.

Pascal, quien siempre ha sido bastante discreto con su vida personal fue captado en distintos lugares junto al mencionado argentino.

TMZ publicó el martes 24 de febrero nuevas instantáneas donde se ve al argentino y al chileno caminando por Beverly Hills en actitud cercana. Ya habían sido visto en Nueva York, en la zona de Lower East Side.

¿Quién es Rafael Olarra?

Se trata de un director argentino de 47 años, radicado en Estados Unidos que algunos medios estadounidenses referencian como la ex pareja del actor Luke Evans. Olarra y el británico estuvieron juntos entre el 2019 y el 2021.

Olarra ha desarrollado su carrera entre Buenos Aires, Nueva York y Los Ángeles. En las imágenes de TMZ una en particular ha llevado a la conclusión de que en efecto, el actor y el director podrían ser pareja y es donde aparece Pedro rodeando la cintura de Olarra, al tiempo que le da un beso en el hombro.

Según publicó ABC, en una nota reciente sobre el tema que tituló: “Pedro Pascal confirma su relación con Rafael Olarra: besos, risas y mucha complicidad”, fuentes cercanas al creativo describen a Olarra “como una persona discreta y con una marcada sensibilidad artística, rasgos que encajan con el estilo reservado que siempre ha caracterizado a Pedro Pascal”.

