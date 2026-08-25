Padre de Kaleth Morales mostró la tumba de su hijo y lanzó advertencia: “Respeten”

El 24 de agosto del 2005 el cantante vallenato Kaleth Morales sufrió un accidente de tránsito cuando se desplazaba en su camioneta entre Cartagena y Valledupar. Posteriormente falleció por los traumas sufridos.

El intérprete de ‘Vivo en el limbo’ cumple 21 años de fallecido y su padre, el también cantante Miguel Morales, se mostró preocupado por la situación que se ve en la última morada de Kaleth.

Miguel mostró la tumba e hizo una llamado a los denominados ‘kalethistas’ y a turistas en general a conservar la tumba que su esposa siempre ha procurado mantener, según narró.

El cantante comenzó mencionando que el 24 de agosto de cada año es una fecha dolorosa par la familia “pero también muy especial”. Miguel mostró cómo la tumba ya no tiene floreros ni la foto que el año pasado había puesto su familia. Ahora solo se evidencia la lápida donde los segduidore sllevan pancartas y fotografías.

“Así quedo la tumba de Kaleth. Nos duele porque su mamá se esfuerza porque esta tumba esté hermosa para sus seguidores, para los turistas... Hoy se puede decir que quedó desolada. Sin embargo no está desolada porque ahí está el cuerpo de él”, mencionó preocupado, al tiempo que iba mostrando los daños que algunos visitantes han hecho en el lugar y solicitó que cuiden el lugar. “Le pido a los seguidores a los turistas que vienen a visitar la tumba”, puntualizó el artista

Familia de Kaleth Morales llevaría sus restos a un osario

Aí mismo advirtió que de seguir así la situación optarán por una medida más drástica.

“De pronto vamos a determinar sacarlo y llevarlo para un osario porque no hallamos cómo decirle a la gente respeten las tumbas; no solamente la de Kaleth, la de Diomedes, la de Martin Elías, la de todos los artistas que están aquí... Respetemos a los muertos siendo muertos, me da pesar”, dijo sobre el Campo Santo del Ecce Hommo, en Valledupar donde están ubicados los sepulcros a los que se refiere.

Hay que mencionar que no es la primera vez que la familia del cantante se pronuncia sobre la destrucción de su tumba. Anteriormente, la hermana del cantautor Eva Sandrith Morales mencionó que estaba abierta la posibilidad de trasladar sus restos a un osario.

¿A qué edad murió Kaleth Morales y cómo luciría ahora, según la IA?

Aunque sus fanáticos recuerdan el 24 de agosto como el trágico día del accidente de Kaleth, el artista en realidad falleció un día después. Murió en la clínica de Bocagrande en Cartagena. Tenía 21 años.

Con su fallecimiento no solo quedó un vacío en el vallenato colombiano, también dejó huérfanos a sus dos pequeños hijos: Katrinalieth y Samuel, quien solo tenía seis meses de nacido. Hoy Samuel es un cantante que sigue los pasos de su famoso padre y de su abuelo, Miguel.

Algunos cibernautas han recordado que el llamado ‘Rey de la nueva ola’ tendría 42 años si estuviera vivo y han publicado en sus cuentas cómo luciría según la IA.

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