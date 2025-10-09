Miguel Morales hace conmovedora confesión: “Kaleth se fue como resentido”

Kaleth Morales era en el 2005 el Rey de la Nueva Ola y sobre él se presagiaba una promisoria carrera en el vallenato. El tema que lo lanzó a la fama ‘Vivo en el limbo’ se había convertido en un himno al romanticismo y el desamor. Kaleth además de músico, era médico graduado. Sin embargo, un evento trágico ocurrió el 23 de agosto de ese año cuando sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en coma. Kaleth era hijo de Miguel Morales, legendario músico del vallenato colombiano y quien conformó el popular grupo Los Diablitos, junto a Omar Geles. Un día después del accidente Kaleth, murió en la clínica de Bocagrande en Cartagena, el 24 de agosto del 2005, tenía 21 años.

Con su fallecimiento no solo quedó un vacío en el vallenato colombiano, también dejó huérfanos a sus dos pequeños hijos: Katrinalieth y Samuel, quien solo tenía seis meses de nacido. Hoy es un cantante que sigue los pasos de su famoso padre y de su abuelo.

Al partir, Kaleth también dejó a sus cuatro hermanos y a sus padres en medio de la tristeza. Keyner y Kanner dos de ellos también siguieron el sendero musical.

Sobre lo ocurrido en aquel tiempo, Miguel Morales ha hablado en varias oportunidades. Recientemente, circuló un segmento de una entrevista donde el padre del rey de la Nueva Ola habla muy emotivo sobre la relación con su hijo admitiendo dureza de él, aunduq siempre preocupado por dar ejemplo a sus hijos.

“Nunca les di ese amor a mis hijos”, Miguel Morales

“Ninguno puede decir que Miguel Morales es un drogadicto o mete marihuana” dijo el músico explicando que pese a estar en un ambiente donde esos excesos y prácticas pueden ser habituales, siempre procuró mantenerse alejado de eso. “Y aun viviendo en una etapa donde habían drogas en las mesas” enfatizó Miguel que se mantuvo sano. “Siempre fui esa persona apartada a mi familia y cuando muere mi hijo, sentí que Kaleth se fue como resentido… Ni Kalleth ni Keyner ni Kanner nunca les di ese amor a mis hijos “… refiriéndose a su manera de ser, estricto.

Así es ahora Miguel Morales con sus hijos

En una anterior entrevista, el líder del otrora grupo Los Diablitos había mencionado en medio de lágrimas a Aco Pérez, que se arrepentía de su dureza en la crianza de sus hijos, quien pudieron sentir que él era un papá lejano. También confesó que tras la muerte de Kaleth, y sentir que Dios le habló, se propuso cambiar y ser más cercano a sus otros hijos. Recordando además que cuando Kaleth sufrió el fatal accidente uno de sus hermanos, Keyner, iba con él y también estuvo en riesgo de perderlo.

Con el tiempo cree que lo logró y hoy tiene una buena relación con hijos y nietos. También mencionó que dejó el trago y las mujeres y eso le ha dado una tranquilidad “que no tiene precio”

