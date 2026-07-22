Papá del hijo de Aylín Mujica habla de la muerte de Mauro: “Sé que fue eso lo que lo mató”

El pasado 16 de julio Mauro Menéndez, hijo de la actriz cubana Aylin Mujica, quien está en Colombia grabando Top Chef, murió en la isla de Barbados, hasta donde llegaron sus padres Osamu y Aylín para indagar sobre lo que había ocurrido al joven músico de 32 años.

A Mauro se le habría complicado una neumonía que derivó en su muerte. Sufrió varios paros cardíacos, fue reanimado y finalmente falleció. Tras una sentida entrevista que concedió Aylin en Miami antes de viajar a Colombia, donde retomó las grabaciones del reality culinario, su ex y padre del joven, el músico Osamu concedió la primera entrevista desde la triste noticia e hizo varias revelaciones.

Mauro era un destacado músico y Dj también conocido como “Maahez” que viajó a Barbados a un eventos deportivo, pese a haber sufrido algunos quebrantos de salud, de ahí que su madre y su abuela le habrían recomendado no viajar, él insistió argumentando que se sentía un poco mejor.

“Tengo enojo con él”, padre del hijo de Aylín Mujica

Osamu se refirió al hecho en el programa La trastienda, de Erwin Pérez y confesó sentirse molesto con su hijo por lo ocurrido, indicando que no se cuidó como debía.

“Sí tengo enojo con él por la irresponsabilidad de no haberse cuidado y no haberse quedado haciendo reposo, claro que sí estoy enojado con él. Fue lo que le dije el día que lo vi en la morgue, le dije que por qué hizo eso, que por qué fue tan irresponsable, por qué nos dejó”.

El padre del joven de 32 años confesó también que sentía algo de remordimiento por no haber ido al aeropuerto a evitar que su hijo tomara el avión que lo condujo a Barbados donde murió.

El atribulado papá habló del dolor de perder a un hijo y no querer seguir en ello, por lo cual decidió no ir a la despedida final que habrá en Miami cuando las cenizas del joven lleguen. “Yo no quiero participar ya en nada de eso, no creo ir (…) duele mucho y tengo que entender que tuve un hijo maravilloso."

La súplica del padre de Mauro Menéndez a los jóvenes

Recordó a Mauro como un joven talentoso, admirado y querido que en algún momento reveló que si moría joven quería que sus cenizas fueran al mar. “Eso es lo que va a hacer Aylín, yo creo que yo no voy a tener el valor de hacerlo. Yo no sé cuándo, porque no quiero saber, yo ya me despedí de él”, puntualizó

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue cuando Osamu se refirió a las posibles causas del deceso de su hijo, al tiempo que envió un mensaje a otros jóvenes.

“Tuve un hijo maravilloso que era un genio en lo que hacía… Yo sé que una de las cosas que le debe haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jóvenes ahora, que es el vaper. No fumen eso. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él”.

El padre de Mauro por ahora intenta retomar su vida pese al dolor y mencionó la importancia de amara a los hijos y no dar la vida por sentada.

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