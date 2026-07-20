Aylín Mujica volvió a Colombia tras muerte de su hijo: “Por él”. Contó destino de sus restos

El pasado jueves 16 de julio, la actriz cubana radicada en Miami, Aylín Mujica recibió la noticia más difícil de su vida. Su hijo mayor, Mauro Menéndez, de 32 años, murió inesperadamente durante un viaje a Barbados. El joven artista y Dj tuvo quebrantos de salud en su casa en California, por lo cual su abuela y su madre le habrían pedido que no viajara.

El joven murió en un hospital de Barbados, isla a la que había ido a un juego de beisbol. Antes de fallecer tuvo varios paros.

La actriz que estaba en Colombia grabando la quinta temporada del reality culinario ‘Top Chef VIP’, de Telemundo, que conduce Carmen Villalobos, voló de inmediato a Miami y luego a Barbados para reclamar el cuerpo de su hijo. Así lo reveló en la única entrevista que ha concedido en el programa ‘La mesa caliente’, donde habló con su amiga Verónica Bastos.

El calvario de Aylín Mujica en Barbados

Allí mismo se refirió a los obstáculos que vivió al llegar junto al padre de Mauro, el músico Osamu Menéndez, a la isla donde no había información disponible.

“Los doctores nunca los encontramos ahí. Nadie sabía nada. Llegamos al hospital y nos decían que todo estaba cerrado. No aparecía el cuerpo de mi hijo. Quería hablar con el doctor, con la morgue, y nadie sabía nada. No había nada. Era algo insólito, hasta que nos vieron llorar y nos dijeron: ‘Está en una funeraria’ (…) . Ahí estaba el cuerpo de mi hijo y pensé que me iba a derrumbar”, dijo la actriz que entendió que era complejo repatriar el cuerpo a Miami y por ello autorizó, junto a su ex, la cremación de los restos de Mauro.

Mujica anticipó que habrá una despedida de su hijo con sus amigos, cuando sus cenizas lleguen a Miami: “Con su música, con sus fotos, en la playa, con sus amigos y con todo el que quiera venir. Osamu no quiere participar porque dice que es demasiado dolor”, dijo enfatizando en que ella estará ahí.

Aylín Mujica llegó a Bogotá este jueves 23 de julio

También dio a conocer que este mismo jueves 23 de julio regresaba a Bogotá a grabar su participación en el reality culinario, que interrumpió grabaciones por la trágica noticia y que retoma labores. “Obvio que si, es lo que Mauro hubiera querido, me hubiera dicho ‘deja el drama’...el regresar a ‘Top Chef’ me va a hacer hacerlo por él, yo vivo de mi carrera y no la puedo detener... él siempre está conmigo…

En la charla la actriz recordó que de niño ella le pedía perdón a mauro cuando debía dejarlo para ir a trabajar, pero él “me decía: no mamá, dale vuela a trabajar. ¿A qué me voy a quedar a seguir enganchada en un sufrimiento que no va a hacer que Mauro regrese? (...) no podemos cambiar las cosas pero si la actitud con las que enfrentamos”, dijo la actriz cuando la periodista le preguntó qué le decía a quienes opinaban que debía hacer su duelo en casa.

“De los cobardes nunca se ha escrito nada y siempre he querido ser una mujer valiente….”, dijo recordando una frase de su abuela que ahora le da ánimo para seguir con su vida.

¿Cuándo se estrena ‘Top Chef VIP’?

Para la actriz seguir con su carrera no solo es un homenaje para su fallecido hijo sino algo que debe hacer por el resto de su familia. Mujica tiene otros dos hijos: Alejandro y Violeta.

Aylín, pese al dolor, se siente fuerte: “Una mujer con más fortaleza...una mujer que no se va a derrumbar por nada ni por nadie… me quedan dos hijos, pero después de que arrancaron un pedazo de ti” siente que ya nada más puede pasarle.

Telemundo por su parte, anunció que el estreno de ‘Top Chef’ será el 1 de septiembre.

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