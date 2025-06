Carmenza Gómez, entre la serenidad y la autenticidad: “no quiero morir actuando”

Hablar de Carmenza Gómez es recorrer cincuenta años de una carrera artística que ha marcado la historia de la televisión, el cine y el teatro en Colombia. Sus personajes en producciones como “La mujer del presidente”, “La casa de las dos palmas”, “Escalona”, “Francisco el matemático”, “Casa de reinas”, “Leandro Díaz”, entre otras, han acompañado a varias generaciones que han visto su rigor y entrega.

A lo largo de su vida ha mantenido una postura auténtica sobre el valor de su independencia y ha enfrentado con sinceridad sus desafíos personales. En sus palabras, se revela una mujer que valora profundamente el equilibrio entre su pasión por la actuación y su vida personal, consciente de sus límites y selectiva con los proyectos que elige, priorizando siempre su bienestar emocional y la plenitud de la vida por encima de cualquier otra cosa, así lo aseguró en diálogo con “Vea”.

“Viviendo la vida, la disfruto a pesar de los pesares, como dicen por ahí, porque el mundo está caótico en general, hay mucha guerra, mucha violencia, mucha injusticia y eso a mí me afecta, pero trato de estar rodeada de gente positiva, que brinde paz, tranquilidad y sobre todo de serenidad”.

Esa forma de ver la vida es fruto de años de reflexión. Carmenza aprendió a distinguir lo que puede cambiar de lo que no, y aunque le incomoda la ansiedad, no le teme a lo incierto. “Cada vez disfruto más de las cosas más chiquitas, no me gusta la ansiedad, me gusta la incertidumbre y los actores tenemos una vida de incertidumbre y eso me gusta y me gustan los personajes que son así. No es acumulativo que entre más experiencia mejor salen los personajes, eso no se sabe. No me gusta la vida azarosa porque sí, yo me alejo de eso, tanto de los proyectos y del trabajo que no es agradable y de la gente que es muy embolatada, que es complicada", afirmó con la serenidad que la caracteriza.

“Prefiero tener menos plata y tener tiempo para mí”: Carmenza Gómez

Recientemente, protagonizó dos temporadas teatrales: “Chavela Vargas” y “El crimen del siglo”. Además, hizo dos películas y se prepara para una nueva telenovela: “yo tengo mucho trabajo y a mí afortunadamente no me falta y eso lo agradezco, pero también agradezco los momentos que yo guardo para mí, porque yo también a veces digo que “no” porque para mí el tiempo libre es una fortuna, yo a veces prefiero tener menos plata, ganar menos y tener tiempo para mí, para lo que me gusta, para contemplar, para pensar, para estar en mi hamaca, para cuidar mis matas, para oír música, para leer, para la vida”, dijo.

Carmenza Gómez, actriz colombiana. Fotografía por: LEONARDO SANCHEZ

Para muchos, tomarse un respiro significa estancamiento. Sin embargo, la actriz de 73 años ratifica que su satisfacción personal no se basa en una carrera desenfrenada por la actuación: “no toda la vida es hacer o construir personajes, yo creo que el personaje soy yo y yo me construyo día a día. Eso es tan valioso para mí y me da tanto sentido como actuar, por eso también elijo qué personajes voy a hacer o rechazo los que no me gustan, los que no me aportan como actriz ni como persona. Hay personajes que son realmente nefastos desde el momento que los lees”.

¿Cuándo se retira de los escenarios Carmenza Gómez?

No quiere que su oficio la lleve hasta el final de sus días si ya no siente entusiasmo, si su cuerpo o su mente no están a la altura, o si no hay disfrute: “yo no quiero morir actuando. Me retiraré el día que me aburra y que no tenga pasión por lo que hago, no quiero que me mueva únicamente lo económico, aunque me gusta tener plata, pero para gastármela, no para acumularla, yo acumulo otras cosas, las matas, los libros, los discos, pero no la plata. Entonces no sé hasta cuándo, hasta que el cuerpo resista y la mente lo quiera. El día que sea como una dificultad lo dejo, no voy a dejar nunca que me echen. Si me doy cuenta que mis facultades físicas o mentales están disminuidas y que voy a ser un estorbo en una grabación o en una obra de teatro, yo creo que tengo la suficiente sensatez, criterio y humildad para decir chao".

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Carmenza Gómez desmiente problemas de salud

Recientemente, Gómez se vio envuelta en rumores maliciosos sobre su salud, una situación que enfrentó con contundencia: “se aprovecharon de eso, pusieron una imagen de un personaje que hice que era una ‘loca de remate’ y lo que hicieron fue tergiversar todo, de mala leche. El problema no es estar o no enfermo, ¿quién ha dicho que eso es algo de lo cual avergonzarse?, es la manera como lo utilizaron. Salí aclarándolo porque no con todo el mundo, ni familiares ni amigos yo tengo una comunicación continua, entonces me llamaron que si era cierto que estaba arruinada, que si estaba enferma, hay que pasar las páginas desagradables de la vida, me resbala".

Sin miedo a enfrentar los temas que muchos prefieren evitar, Gómez enfatiza que hablar de enfermedades no la asusta y que está consciente de la fragilidad humana. “Yo hoy gozo de muy buena salud, afortunadamente, pero no sé mañana. Uno ve tantos casos que hay de gente muy joven que se muere de un infarto entrenando, este no va a ser mi caso porque yo no entreno, pero igual me puedo morir de un infarto esta noche, o me puede dar un cáncer, yo no le tengo miedo a nombrar las enfermedades y soy del parecer que si a otros les pasa igual me puede pasar a mí. Yo agradezco cada día de vida que tengo, sobre todo de vida plena que es la que yo vivo".