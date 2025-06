Paulina Vega reveló los hábitos “polémicos” que ya no tiene: “por la energía”

En febrero de este año, Paulina Vega anunció que se había convertido en mamá junto a su esposo. La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, pues la barranquillera no había publicado que tenía pareja ni mucho menos que estaba embarazada.

En esa oportunidad, la exreina habló de su privacidad, pues muchos internautas la cuestionaron sobre cómo hizo para ocultar esos detalles de su vida personal: “no se trata de tener una vida secreta, sino de cultivar y conservar una vida propia. Tampoco se trata de que haya algo que esconder, sino de saber elegir guardar, porque ¡hay magia en lo que guardamos! No todo necesita ser contado, no todo tiene que ser visto… Así que, no tienes por qué sentirte mal si decides guardarte algo para ti. Solo tú tienes la llave para decidir qué compartir, cuándo hacerlo (si quieres hacerlo) y de qué forma hacerlo.La privacidad no es aislamiento, tampoco es egoísmo; es selección. Es elegir conscientemente qué dejamos entrar y qué dejamos salir".

10 cosas que Paulina Vega dejó de hacer

La vida de la exreina tuvo un giro, al parecer, desde que se convirtió en mamá, incluso desde antes. Aunque ha optado por mantener su vida privada lejos del ojo público, de vez en cuando comparte con sus seguidores algunas reflexiones sobre su día a día.

Recientemente, hizo una publicación en Instagram donde tiene 6,2 millones de seguidores, revelando algunas decisiones que tomó y que la han hecho sentir más tranquila.

1. Tomar alcohol

2. Pintarme las uñas

3. Tostarme en el sol

4. Ver películas violentas

5. Comer comida chatarra

6. Vestirme primordialmente de negro

7. Decir que estoy en camino cuando apenas me voy a bañar

8. Dormirme scrolling

9. Multitasking

10. Ver el celular apenas me levanto

“¿Qué has dejado de hacer tú que puede ser polémico?“, escribió.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Algunos de sus seguidores apoyaron sus decisiones, mientras que otros no compartieron su opinión: “eres ejemplo de mujer para muchas niñas bien, natural, elegante, bien puesta, no hay que ser mostrona para lucirse, bellísima, sincera, limitada en su vida privada... Me encanta”, “lo de las uñas fantabuloso, yo también, pero la gente lo hace ver a uno como la rara u ordinaria por no pintarlas”, “me encanta saber que no soy la única que no se pinta las uñas”, “un poco exagerado lo de las uñas y lo de la ropa negra”.

¿Quién es el esposo de Paulina Vega?

Aunque la Miss Universo 2014 no ha revelado detalles sobre la identidad de su esposo, ni cómo inició su relación, se trataría de un millonario empresario proveniente de una familia de alta posición en Europa, con quien se habría conocido en un viaje por las Islas Griegas.