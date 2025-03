Paulina Vega reveló por qué mantuvo en privado su embarazo: “no es egoísmo”

El pasado 23 de febrero, Paulina Vega sorprendió al revelar, a través de sus redes sociales, que había dado a luz una niña y que, además, estaba casada. La noticia se volvió tendencia pues se desconocía que la Miss Universo estuviera en una relación sentimental y, mucho menos, que estuviera embarazada.

En la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, presentó a su esposo, aunque no reveló su nombre. No obstante, los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, la mayoría, preguntándole cómo había hecho para que nadie, en redes sociales, se enterara.

“Parpadeamos: Paulina casada y con bebé”, “no todo se debe estar publicado, prudencia. Buena por esa Pau”, “sólo tu eres capaz de mantener un secreto así”, “más escondida que Shakira en la Guacherna”, “se nos casó y fue mamá y no nos dimos cuenta”, “estoy de acuerdo con tu decisión, es un momento muy sutil y privado, te admiro por decidir vivirlo solo con tu gente más cercana”, comentaron en redes.

¿Por qué Paulina Vega no hizo público su matrimonio y embarazo?

A raíz de la cantidad de comentarios que le dejaron en la publicación, la modelo de 32 años hizo un nuevo post explicando por qué mantuvo en privado esas dos noticias.

“Quiero compartirles algo que he aprendido y que muchos por aquí me lo preguntaron también: ¿Cómo lograr tener privacidad? ¿Saben algo? Saber elegir qué guardamos también es parte de nuestro crecimiento, autocuidado, amor propio y respeto por lo que estamos viviendo. Si lo vemos de esa manera, les aseguro que su percepción de vida cambiará y será más fácil para ustedes saber qué compartir o publicar”.

Señaló que, en la era digital, la exposición constante puede generar una sensación de presión. La búsqueda de popularidad, en muchos casos, conduce a la necesidad de compartir cada detalle, lo cual puede resultar abrumador. “En las redes sociales, exponerlo TODO es la “norma”, por lo tanto, la privacidad se siente como algo raro, y para muchos, llega a generar presión, especialmente cuando están buscando volverse más populares. Sin embargo, no se trata de tener una vida secreta, sino de cultivar y conservar una vida propia. Tampoco se trata de que haya algo que esconder, sino de saber elegir guardar, porque ¡hay magia en lo que guardamos".

Invitó a sus seguidores a repensar el valor de lo personal y a entender que cada uno posee decide qué y cuándo compartir, sin sentir la presión de cumplir con un estándar impuesto por la sociedad digital.

“No todo necesita ser contado, no todo tiene que ser visto… Así que, no tienes por qué sentirte mal si decides guardarte algo para ti. Solo tú tienes la llave para decidir qué compartir, cuándo hacerlo (si quieres hacerlo) y de qué forma hacerlo. La privacidad no es aislamiento, tampoco es egoísmo; es selección. Es elegir conscientemente qué dejamos entrar y qué dejamos salir. Finalmente, Paulina expresó su profundo agradecimiento hacia quienes la han acompañado en sus momentos más especiales. Su mensaje es una invitación a reflexionar sobre el valor de mantener una vida propia, reconociendo la importancia de cuidar la intimidad como un acto de amor propio.

“No tengo palabras para expresar el agradecimiento que siento con ustedes por celebrar conmigo mis momentos más especiales, por las palabras tan bonitas que me dejaron en mi último post, pero sobre todo por su cariño y fidelidad”.