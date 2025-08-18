Pedro Palacio de ‘Chepe Fortuna’ se casó. Ella es su esposa María Alejandra Restrepo

Pedro Palacio se dio a conocer en el mundo del entretenimiento en Colombia cuando participó en el reality Protagonistas de Novela en 2002. Al año siguiente, hizo su debut como actor en la telenovela La costeña y el cachaco, donde interpretó a “Kike”, un papel que le valió una nominación como Revelación del Año en los Premios TVyNovelas.

Más adelante, hizo parte de otros proyectos como Juegos prohibidos, Al ritmo de tu corazón, Chepe Fortuna, Flor salvaje, Falsos positivos, entre otros. También ha participado en teatro y en realities como MasterChef Celebrity y Duro contra el mundo.

Así fue el matrimonio de Pedro Palacio y María Alejandra Restrepo

Este fin de semana, el actor sorprendió a sus seguidores al casarse por segunda vez. En esta oportunidad lo hizo con María Alejandra Restrepo, con quien reside desde un tiempo en Barranquilla.

La pareja dio el “sí acepto” en Caño Dulce, en un hotel entre Barranquilla y Cartagena, junto al mar Caribe. Fue una ceremonia íntima, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. En las imágenes que fueron compartidas en redes sociales se observa también a Levi, el hijo que el actor tuvo con Paula Maya. El actor lució un traje de color beige y su esposa un vestido largo con brillantes, con un escote en su pecho y otro en su espalda.

“Felicidades, que sean muy felices”, “qué lindos, muchas felicitaciones”, “que sea un gran momento para ustedes”, “se ven muy bien juntos, gran relación”, “todo estuvo perfecto, qué viva el amor”, comentaron algunos internautas.

¿Quién es María Alejandra Restrepo, esposa de Pedro Palacio?

De acuerdo con su perfil en Instagram, María Alejandra es Profesional en deporte, salud y prevención. Además, es directora Departamento técnico y educativo Lisap Milano.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Cuenta con 46 mil seguidores en esa red social donde comparte fotos y videos haciendo ejercicio y presumiendo su escultural cuerpo. Allí también postea imágenes con quien, desde el pasado sábado 16 de agosto, se convirtió en su esposo, demostrando lo enamorados que están.