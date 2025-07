¿Por qué Roberto Gómez se casó con Florinda Meza después de 28 años juntos?

Aunque Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre del 2014, su nombre ha sido tendencia durante las últimas semanas tras el estreno de Chespirito: sin querer queriendo, la serie que muestra los detalles conocidos y desconocidos de su vida personal y profesional.

Florinda Meza, su esposa, ha aparecido en sus redes sociales criticando algunas escenas que se han mostrado que, según ella, han desvirtuado la realidad de su relación con Chespirito. Uno de los temas más cuestionados ha sido la infidelidad del comediante hacia Graciela Fernández, su primera esposa y madre de sus seis hijos. Mientras estaban juntos, Gómez Bolaños inició un romance con su compañera de set, el cual, incluso, sigue generando polémica.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños. Fotografía por: Cortesía

A pesar de las críticas que enfrentaron, la pareja se mantuvo unida durante más de 28 años antes de dar el gran paso y casarse. Con el tiempo, Florinda y Chespirito demostraron que su amor iba mucho más allá de los escándalos, convirtiéndose en una de las relaciones más sólidas y mediáticas del mundo del entretenimiento latinoamericano. “Fue difícil al principio. Estábamos enamorados, pero había mucho dolor de por medio. Nunca quise destruir una familia. Fue algo que simplemente pasó”, aseguró la actriz años atrás.

La razón por la que Florinda Meza y Chespirito se casaron después de 28 años

El 19 de noviembre de 2004, los actores de El Chavo del 8 se casaron en una ceremonia privada en Ciudad de México, que contó solo con la compañía de sus familiares y amigos más cercanos. En total, completaron casi 40 años juntos, hasta el último día de vida del genio de la comedia.

En una entrevista con Paty Chapoy, la actriz reveló qué los llevó a formalizar su relación después de tantos años. “Acababa de suceder que López Obrador mandó al diablo las instituciones y todo mundo nos decía que éramos un ejemplo de pareja, un ejemplo de matrimonio... que tantos años juntos, que cuánto nos queríamos. Nos veía la gente y le encantaba vernos juntos, abrazados, de la mano”, dijo.

En parte, eso los llevó a reflexionar sobre el ejemplo que le estaban dando a sus fanáticos y al público que exaltaba su relación: “Y un día dice Roberto: si la gente nos admira tanto, somos ejemplo para la gente, nuestra responsabilidad social nos indica que debemos pensar también que estamos violando una institución social, pero finalmente una institución, el matrimonio”.

Meza reconoció que durante ese tiempo nunca le insistió a Chespirito sobre el divorcio que tenía pendiente con Graciela Fernández. Sin embargo, una vez se logró concretar ese proceso de manera legal, ellos dos se casaron por lo civil: “para mí era más importante la unión que teníamos, la vida que llevábamos. Estábamos tan ocupados no solo en el trabajo, en convivir, en amarnos, en disfrutar de la vida, en viajar, en los hijos, en los nietos”, dijo.

En otra entrevista, Florinda agregó: “nos casamos porque queríamos cerrar el círculo. Fue hermoso. Me dice: ‘¿por qué no nos casamos?’. Yo le digo: ‘pues sí, me parece bien, pero creo que antes tendrías que divorciarte’. (Me dice) ‘Ándale, tienes razón’. Se le había olvidado, no se había divorciado”.