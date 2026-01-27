“Pegué un grito desgarrador”: mamá de Yeison Jiménez recordó cómo se enteró de la noticia

Luz Mery Galeano habló por primera vez del instante en que recibió la noticia de la muerte de su hijo, Yeison Jiménez. Lo hizo en entrevista con el programa ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, en el que relató cómo se enteró del fallecimiento del cantante y cómo transcurrieron las horas posteriores.

Además de referirse al homenaje que se le rindió en el Movistar Arena, Galeano habló del instante en el que recibió la noticia de la muerte de su hijo y de cómo fueron las horas posteriores a la confirmación, un recuerdo que describió como “difícil de asimilar”.

El momento en que Luz Mery confirmó la muerte de Yeison Jiménez

Según relató, el primer aviso lo recibió cuando se encontraba en Manzanares. “Cuando a mí me dan la noticia yo estaba en Manzanares. Me llama una amiga de Chiquinquirá y me dice: ‘Hola, Lucy, ¿cómo estás?’, y me cuenta todo. Yo ya iba de salida, iba a recoger maletas, estaba con una amiga que había llegado a visitarme”, contó.

En un inicio, la información no le generó alarma. Luz Mery Galeano explicó que, años atrás, había recibido una noticia falsa sobre la supuesta muerte de Yeison, lo que la llevó a reaccionar con cautela: “Hace como cinco años un policía de Medellín también me llamó a decirme algo así. Por eso lo tomé más tranquila y pensé que ya me hubieran llamado para confirmarlo”.

Sin embargo, esa calma inicial empezó a desvanecerse cuando la mamá de Yeison Jiménez intentó comunicarse con su hijo, así como con el resto de la familia y no obtuvo respuesta.

“Le marqué a mi hija menor y no me contestaba, le marqué al novio y tampoco. Sentí que pasaba algo raro. Llamé a Lina, la hermana mayor de Yeison, y ninguno respondía, a pesar de que insistía”, relató.

La confirmación llegó minutos después, cuando finalmente Luz Mery logró hablar con Lina, su hija mayor. “Cuando por fin me contestó y me dijo: ‘Mamá, se nos fue el niño’, yo pegué un grito desgarrador. Yo creo que todo Manzanares lo escuchó”, recordó. Según explicó, personas que se encontraban cerca acudieron a ayudarla mientras intentaba asimilar la noticia.

“Llegué a la casa de mi nuera como a las dos de la mañana y lo que veía me mostraba una realidad que no podía negar. No dormí. Yo creo que estuve en shock unas 28 horas, sin comer, sin dormir, peleando con Dios”, agregó en su conversación con ‘Día a Día’.

Aunque Luz Mery Galeano reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, señaló que ha encontrado alivio en distintos mensajes y señales que, según dijo, ha percibido tras la muerte de su hijo. “Estoy mucho más tranquila desde que sé que él está bien”, concluyó.

