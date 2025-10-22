Periodista de Caracol fue retenida en Marruecos en el Mundial sub-17: ¿Qué pasó? 

El Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA 2025, que se llevará a cabo en Marruecos, reúne a las jóvenes promesas del fútbol femenino de todo el mundo en una competencia que mezcla talento y pasión por el deporte.

Durante esta cobertura una periodista de Caracol Televisión y Blu Radio vivió un inesperado incidente con las autoridades locales, mientras cumplía con su trabajo. Marcela Monsalve compartió en una entrevista con Blog Deportivo que, desde que llegó a ese país africano, su trabajo como periodista ha enfrentado varios desafíos. Primero, las autoridades locales le confiscaron su cámara profesional debido a “políticas internas”. Luego, mientras grababa en una calle de Rabat, tanto ella como su camarógrafo fueron detenidos por la policía durante cerca de una hora, a pesar de que mostraron sus credenciales emitidas por la FIFA.

¿Qué pasó con Marcela Monsalve, periodista de Blu Radio y Caracol Televisión?

La comunicadora dio detalles de lo ocurrido en los últimos días durante el cubrimiento de ese evento deportivo: “Ya vamos para el quinto día sin cámara. Estamos haciendo reportería móvil, todo con el celular. Las autoridades aquí son muy exigentes y estrictas. Nos metieron unos susticos a la entrada a Rabat y nos retuvieron la cámara por políticas internas”, aseguró.

Luego de eso, Monsalve y su camarógrafo se fueron a grabar en otro lugar donde fueron detenidos hasta que lograron comprobar que eran reporteros que estaban cubriendo el Mundial sub-17. “Nos llamaron la atención cuando grabábamos en un lugar bonito de la ciudad. Nos retuvieron una hora hasta que, a través de la FIFA, pudimos demostrar que éramos periodistas y que solo queríamos cubrir la Copa del Mundo femenina”.

Aunque realizar su trabajo como periodista no ha sido fácil, Marcela aseguró para Blog Deportivo que continúa informando con profesionalismo todo lo que está ocurriendo en el mundial, especialmente con la Selección Colombia, quien se enfrentó a España y cayó por un 4-0. “Ha sido complicado, pero seguimos adelante. Estamos comprometidos con llevarle al país cada detalle de nuestras jugadoras en este Mundial”.

¿Quién es Marcela Monsalve?

Adriana Marcela Monsalve Morales es una periodista vallecaucana quien hizo parte del programa Zona mixta de Telepacífico, donde se dio a conocer. Con ese canal regional cubrió varios eventos deportivos importantes como la Copa América 2021 y CONMEBOL Sudamericano sub-20.

De allí saltó en el 2023 a Caracol Televisión donde trabaja de la mano con Ricardo Orrego, Jhonsson Rojas, Marina Granziera, Juan Camilo Vargas, Javier Hernández Bonnet y Carlos Alberto Morales.