Periodista de Séptimo Día vivió dramático momento durante entrevista: “nos encerraron”

Séptimo Día se ha consolidado como uno de los programas más influyentes en el ámbito del periodismo investigativo en Colombia. Transmitido por Caracol Televisión, este espacio dominical ha abordado durante años una variedad de casos, desde fraudes económicos hasta abusos de poder, negligencias médicas, crímenes, entre otros problemas sociales que impactan a miles de ciudadanos.

A diferencia de otros espacios noticiosos, Séptimo Día se destaca por mezclar el lenguaje de la televisión con técnicas narrativas como documentales. Sus reportajes son el resultado de semanas, e incluso meses, de investigación. Testimonios, cámaras ocultas, entrevistas exclusivas y recreaciones visuales son parte fundamental de su propuesta. Sin embargo, los periodistas que trabajan cada caso, en algunas oportunidades se han visto envueltos en situaciones difíciles como denuncias en su contra o amenazas.

¿Qué pasó con Laura Hincapié, periodista de ‘Séptimo Día’?

En una reciente entrevista para el pódcast Presunta Pola, Laura Hincapié, una de las reporteras del programa de investigación, habló de los retos que ha asumido en su trabajo.

Recordó el episodio que vivió hace seis meses mientras realizaba un reportaje: “yo sí creo que es lo más duro que más me ha pasado como reportera, porque uno se mete en muchas situaciones y uno sabe que su trabajo tiene un riesgo, pero terminar encerrada a las 8 pm en Cali, no estaba en mis planes“, contó.

Laura se encontraba en la capital del Valle del Cauca haciendo una investigación sobre un supuesto veterinario. “Él tenía una cantidad de denuncias en Cali, haciéndose pasar por veterinario... Yo me encuentro con él y él me recibe, yo me presento como periodista, muy decentemente, estaba en un sitio abierto al público, porque era un establecimiento de comercio, incluso había una señora con una perrita esperando a que él llegara porque le iban a hacer una radiografía”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Cuando estaba en el lugar intentando entrevistarlo, las cosas se salieron de control: “Él me dice: ‘siga’. De un momento a otro llega una mujer alterada a decirme que por qué lo estaba grabando. Cuando veo que ella se va contra la cámara en un momento, yo les digo a mi camarógrafo y al asistente: ‘vámonos’, porque yo estaba viendo una entrevista y cuando veo que hay una persona violenta, pues me voy”, relató.

“Fue un secuestro simple”, aseguró la periodista

Según contó, ese supuesto veterinario no la quería dejar salir hasta que no le entregara el material que había grabado. “Este señor coge el micrófono, que es como el boom que nosotros tenemos portátil, lo rompe, se va casi como a pegarme a mí con el micrófono en la cabeza, pero en ese momento él se detiene o un ángel me protegió, pero se va contra nosotros, fue un forcejeo terrible. En el momento que intento salir llega otra mujer y me cierra la puerta del lugar donde estábamos. Los mismos vecinos escuchan la gritería y llaman a la policía", aseguró la comunicadora.

Pasaron varios minutos hasta que llegaron las autoridades. Sin embargo, la periodista y el camarógrafo no podían salir del establecimiento. “Nos encerraron, eso fue tipificado por la Fiscalía como un secuestro simple, porque no me dejaban salir. Luego dicen que nos dejan salir si les entregamos el material que habíamos grabado y ahí yo me asusto mucho porque el material grabado es tu soporte para todo, no solo para la investigación, sino para el proceso que se venía. Nos habían secuestrado y yo cómo iba a demostrar eso. Cuando llegó la policía yo les dije que me abrieran la puerta porque estaba contra mi voluntad y eso era un secuestro simple. Nos dejan salir, el tipo se esconde", recordó Laura.