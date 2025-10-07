Pichingo de MasterChef no está hospitalizado. El comediante le aclaró a VEA qué pasó

En las últimas horas, Diego Alexander Gómez Aristizábal, mejor conocido como Pichingo, el comediante que actualmente participa en MasterChef Celebrity, publicó una historia en su cuenta de Instagram donde tiene 255 mil seguidores. El post se propagó rápidamente por las redes sociales y diferentes medios de comunicación, generando alarma.

“Hombre de estatura baja se encuentra hospitalizado por un virus que le ha dado y que le cogió ventaja. Ha estado casi de caja cuando la fiebre lo asalta. Pa’ salir solo le falta que se extinga el dolor y que al enano el doctor busque cómo darle de ALTA”, dice el mensaje que publicó.

A raíz de eso, varios medios de comunicación y páginas que siguen la vida de los famosos en Instagram, aseguraron que el artista había sido, supuestamente, hospitalizado de urgencia y que había permanecido bajo observación médica.

¿Qué pasó con Pichingo?

Para corroborar esos rumores, Vea contactó al trovador, quien, en exclusiva, reveló, en tono relajado y con el sentido del humor que lo caracteriza, que está bien de salud y que todo se trató de un mal entendido. “Lo que yo hice en esa historia fue un chiste en verso que se llama ‘Décima’, es una manera de improvisar. Es un chiste que habla de una persona baja que está hospitalizada y no le han podido dar de alta porque es de estatura baja. El doctor no sabe cómo darle de alta a una persona de estatura baja. A mí no me pasa nada, por ahí vi varias notas de que estaba hospitalizado y no, yo estoy bien. La ‘Décima’ es una trova universal que se hace”, afirmó el comediante.

“No estoy mal”: Pichingo aclara rumores sobre su estado de salud

El comediante, quien se ha destacado por sus preparaciones en MasterChef y por inyectarle ese toque de humor a la cocina, dijo que, por el contrario, se encuentra trabajando con la misma energía de siempre, con largas jornadas: “Es un mal entendido, es un chiste un poco bobo, pero estoy bien, trabajando, activo desde las cinco de la mañana hasta las doce la noche, todos los días, 24/7 casi, vi varias publicaciones y yo no estoy hospitalizado”.

Además, aprovechó la oportunidad para invitar a su público a su próxima presentación, que será el 8 de noviembre en el Teatro CES. Allí, presentará su monólogo “Chiquito, pero juguetón”, una obra que promete risas y buena vibra.