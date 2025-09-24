Claudia Bahamón reveló la razón de las ausencias de los famosos en ‘MasterChef’

Esta temporada de MasterChef Celebrity ha generado una ola de comentarios en redes sociales, no solo por las habilidades y destrezas culinarias de los participantes, sino también por las diferencias que han tenido algunos. De igual manera, las constantes ausencias no solo de los famosos, sino también de la presentadora Claudia Bahamón y en algunos casos de los chefs, han puesto a especular a los internautas a través de las redes sociales.

¿Qué pasó con los participantes de ‘MasterChef Celebrity’?

De los 22 participantes que ingresaron a la competencia, quedan 12, quienes siguen luchando por llegar a la final y ganar el millonario premio y el título a mejor cocinero de Colombia. Sin embargo, las constantes ausencias de algunos han generado polémica.

El actor Luis Fernando Hoyos lleva más de una semana sin aparecer en el programa, por lo que, incluso, sus propios compañeros se habían cuestionado sobre su permanencia en el reality culinario.

De acuerdo con lo que se había revelado, el actor estaba enfrentando un momento complicado de salud que lo obligó a dejar la cocina por varios días. A su ausencia, se sumó la de Valentina Taguado, Raúl Ocampo y Claudia Bahamón, quienes también han dejado de aparecer en la pantalla.

“Sospechoso de Valentina y Raúl están faltando de adrede. Si es así, ojalá les salga el tiro por la culata”, comentó un usuario en redes sociales. De igual maneras, otros seguidores también han dejado sus impresiones: “¿Dónde están Raúl, Valentina y Luis Fer?”, “¿y por qué tanto participante sin ir al programa?”, “dejaron ir dos muy buenas chef como Kate y Valeria y le están permitiendo a Luis Fernando llegar a la final sin asistir a varías eliminacione , y ahora pasa lo mismo con Raúl y Valentina”.

Ante los cuestionamientos de los internautas, Bahamón se refirió a través de sus redes sociales, donde explicó el verdadero motivo por el que han faltado a las grabaciones del programa: “Voy a ser sincera. Tuvimos un virus brutal que rotó por todos. De esas cosas que son imposibles de controlar y que no discriminan. Luis Fer estuvo muy, muy, muy mal. Yo caí pésimo. Valentina también. Raúl tuvo un accidente en la cocina”, dijo. Asimismo, agregó: “Creo que tenemos el grupo más lindo del mundo. Ya regresaremos al aire”.