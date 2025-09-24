¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

Claudia Bahamón reveló la razón de las ausencias de los famosos en ‘MasterChef’

“Voy a ser sincera”, dijo la presentadora del reality de cocina, tras recibir fuertes críticas por supuesta “falta de compromiso” de los participantes.

Por Redacción Vea
24 de septiembre de 2025
“Voy a ser sincera”, dijo la presentadora del reality de cocina, tras recibir fuertes críticas por supuesta “falta de compromiso” de los participantes.  
Fotografía por: RCN

Esta temporada de MasterChef Celebrity ha generado una ola de comentarios en redes sociales, no solo por las habilidades y destrezas culinarias de los participantes, sino también por las diferencias que han tenido algunos. De igual manera, las constantes ausencias no solo de los famosos, sino también de la presentadora Claudia Bahamón y en algunos casos de los chefs, han puesto a especular a los internautas a través de las redes sociales.

¿Qué pasó con los participantes de ‘MasterChef Celebrity’?

De los 22 participantes que ingresaron a la competencia, quedan 12, quienes siguen luchando por llegar a la final y ganar el millonario premio y el título a mejor cocinero de Colombia. Sin embargo, las constantes ausencias de algunos han generado polémica.

El actor Luis Fernando Hoyos lleva más de una semana sin aparecer en el programa, por lo que, incluso, sus propios compañeros se habían cuestionado sobre su permanencia en el reality culinario.

Vínculos relacionados

⁠Así fue la tensa discusión de Violeta Bergonzi y Michelle en MasterChef: “Visajosa”
Valeria Aguilar fue eliminada de ‘MasterChef’. Valentina Taguado rompió en llanto
Violeta Bergonzi recibe duras críticas en MasterChef: “qué nivel de egoísmo”
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

De acuerdo con lo que se había revelado, el actor estaba enfrentando un momento complicado de salud que lo obligó a dejar la cocina por varios días. A su ausencia, se sumó la de Valentina Taguado, Raúl Ocampo y Claudia Bahamón, quienes también han dejado de aparecer en la pantalla.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Sospechoso de Valentina y Raúl están faltando de adrede. Si es así, ojalá les salga el tiro por la culata”, comentó un usuario en redes sociales. De igual maneras, otros seguidores también han dejado sus impresiones: “¿Dónde están Raúl, Valentina y Luis Fer?”, “¿y por qué tanto participante sin ir al programa?”, “dejaron ir dos muy buenas chef como Kate y Valeria y le están permitiendo a Luis Fernando llegar a la final sin asistir a varías eliminacione , y ahora pasa lo mismo con Raúl y Valentina”.

Ante los cuestionamientos de los internautas, Bahamón se refirió a través de sus redes sociales, donde explicó el verdadero motivo por el que han faltado a las grabaciones del programa: “Voy a ser sincera. Tuvimos un virus brutal que rotó por todos. De esas cosas que son imposibles de controlar y que no discriminan. Luis Fer estuvo muy, muy, muy mal. Yo caí pésimo. Valentina también. Raúl tuvo un accidente en la cocina”, dijo. Asimismo, agregó: “Creo que tenemos el grupo más lindo del mundo. Ya regresaremos al aire”.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

MasterChef Celebrity

MasterChef

Luis Fernando Hoyos

Valentina Taguado

Raúl Ocampo

Claudia Bahamón

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar