Pilar Gómez, actriz y ex de Andrés Sandoval, sobrevivió a grave enfermedad

Pilar Gómez se mantiene activa en el mundo del entretenimiento. La actriz, a quien hemos visto en series como ‘Tu voz Estéreo’, ‘Sin retorno’ o ‘Relatos a sangre fría’, también ha logrado desarrollar varios cortometrajes y series para la televisión regional.

Gómez, quien fue la primera pareja del reconocido actor antioqueño Andrés Sandoval, con quien duró cerca de una década y rompió sentimentalmente hace casi 15 años, ha logrado mantener una amistad con él, a tal punto que posterior a su separación lograron crear laureados proyectos juntos con la productora que crearon llamada Kreativa Protokolo y Producciones Artístikas.

Juntos desarrollaron la película ‘Train Station’ estrenada en el 2012 que llegó a importantes festivales.

“Estuve al borde de la muerte”, Pilar Gómez

Sin embargo, unos meses después del éxito de la cinta, la vida de Pilar cambiaría drásticamente. Pilar, hoy de 39 años, vivía en Bogotá y estaba enfocada en su carrera cuando empezó a sufrir de delicados quebrantos de salud que la llevaron a una clínica.

Después de días de deterioro, que le fueron arrebatando su capacidad física, sin que los médicos dieran un diagnostico claro y que su madre llegara a la ciudad a estar al tanto de lo que le sucedía, dictaminaron que Gómez padecía del síndrome de Guillain-Barré (SGB) una enfermedad que afecta el sistema nervioso periférico, que ataca los nervios y produce debilidad en los músculos, llegando incluso a la parálisis. El fallecido cantante vallenato también padeció de este mal.

Te puede interesar: Vicky Hernández reapareció y reveló la verdad de su salud ¿qué le pasó?

La situación era bastante compleja y el síndrome había avanzado haciendo mella en el sistema neurológico de la actriz santandereana, que fue trasladada a Bucaramanga, su ciudad de origen y por meses contó con la ayuda de su familia y poco a poco, se fue recuperando.

Pilar Gómez debió volver a aprender a caminar

El mal derivó en la perdida de facultades como el caminar y el hablar para la actriz, que comenzó terapia y gradualmente, fue volviendo a adquirir y reaprendiendo esas habilidades.

Han pasado 11 años desde su recuperación y Gómez, no quiso dejar pasar por alto el milagro de la vida. En sus redes sociales celebró la nueva oportunidad y mostró agradecimiento con quienes estuvieron con ella, en esepcial a su mejor amigo.

“Celebrando que sobreviví al Síndrome de Guillain-Barré, hace exactamente 11 años que estuve al borde de la muerte, acá junto a mi amigo, mi ángel que estuvo siempre ahí, sin el no lo hubiera logrado!!... también agradecida con mi familia, mi hermana que también todos los días estuvo ahí cuidándome a mi mamita linda orando”.

Luego expresó su agradecimiento por La Virgen que considera la salvó: “por supuesto a la virgencita de Lourdes ya que ella intercedió un 11 de febrero de 2014 en La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y a mis amigos que me enviaron la mejor energía. Lo que no te mata te hace más fuerte y eso me hizo aprender a valorar con mucho amor todos los días de la vida”, escribió la actriz que actualmente está desempeñando el rol de consejera de Cultura en la localidad de Suba, en Bogotá.

Pilar es también autora de varias puestas en escena y corto como ‘Tinder’, ‘Terapia’ y ‘Heroína de mi propia historia’.

Aquí más noticias que son tendencia