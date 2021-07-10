Pipe Bueno estuvo en celibato durante su relación con Jessica Cediel. ¿Por qué?

Hace unos meses, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se mudaron a Ciudad de México. El cantante de Cupido falló quiso expandir su carrera musical en el país azteca al que llegó también junto a sus hijos Máximo y Domenic.

Por estos días fue tendencia tras rumores de una supuesta ruptura con Luisa Fernanda W. Sin embargo, todo se trató de una estrategia de marketing, por lo que recibieron múltiples críticas en redes sociales.

El cantante lleva seis años de relación con la creadora de contenido paisa. Antes de ella, también sostuvo un romance con Jessica Cediel con quien también duró ese mismo tiempo, del 2011 al 2017. Conformaron una de las parejas más sólidas de la farándula nacional; sin embargo, terminaron por los diferentes compromisos laborares de cada uno y la distancia, pues para ese entonces ella se fue a vivir a Estados Unidos y él se quedó en Colombia.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Fotografía por: Instagram @luisafernandaw

¿Por qué Pipe Bueno estuvo en celibato con Jessica Cediel?

Durante ese tiempo, el artista, de acuerdo con lo que reveló en una reciente entrevista con Cristian Pasquel, exparticipante de La casa de los famosos, enfrentó un difícil momento personal que lo llevó a tomar una decisión radical.

“Yo duré un año sin hacer el delicioso. Se iba a morir mi padre paterno, que hoy día vive. Eso fue hace unos 14 años cuando yo estaba con Jessica Cediel. El médico pasó al teléfono y me dijo: ‘Despídete. Lo vamos a operar y no creemos que se va a salvar’. Y yo no me alcancé a despedir. Me lo pasan por teléfono, llaman camino al quirófano y me dice: ‘Campeón, te encargo la mamá y mi nieta. Cuídamelas’”, reveló Pipe.

Eso lo hizo reflexionar y debido al profundo amor por su abuelo, le hizo una promesa a Dios con el fin de que le permitiera seguir disfrutando de su presencia: “Eso me pegó a mí en el pecho, y yo dije: ‘No, no me diga eso’. Entonces, yo pregunté: ‘¿dónde está la capilla de acá o la iglesia?’ y yo fui allá y me arrodillé y dije: ‘Papá Dios, sácalo con vida y te prometo lo que a mí más me cuesta, que es el licor y el sexo’. Fueron doce meses que no bebí y no tuve sexo. Y hoy día todavía vive”, contó.

Aunque no fue una decisión fácil, el intérprete de No voy a morir se mantuvo firme durante un año por amor a su abuelo: “Era un tema complejo, me despejé de mis habilidades, de lo que a mí me cuesta a cambio de la vida de mi abuelo; no dudé en mí en ningún momento”.