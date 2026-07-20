Piqué y sus hijos Milan y Sasha: así vivieron el show de Shakira ¿Dónde estuvo Clara Chía?

La expectativa sobre la presencia del exjugador de la Seleción España, Gérard Piqué en el partido de la final de la Copa Mundo 2026 era bastante.

El nacido en Barcelona, que jugó en el 2010 en el Mundial Sudáfrica donde resultó campeona España, fue avistado en Nueva York unos días antes del juego en el que la Selección del país ibérico disputó el campeonato con Argentina llevándose el triunfo.

Se trataba de la primera vez que Piqué y su ex Shakira compartirían un espacio público desde que se separaron en el 2022. La pregunta era ¿Dónde estaría Piqué mientras la colombiana y madre de sus dos hijos, Milan y Sasha, cantaba la canción principal del Mundial en el primer medio tiempo musical que el evento tendría en su historia?.

Piqué prefirió un perfil bajo ¿para no ser grabado?

Inicialmente se creyó que como invitado especial se ubicaría en un palco asignado por la FIFA y donde usualmente las cámaras los registran. Sin embargo, Gerard prefirió un perfil más bajo. El ahora empresario en ningún momento fue captado por los lentes oficiales del evento.

Lo que se ha visto de Piqué ha sido compartido por cibernautas que lo registraron primero llegando junto a sus dos hijos al estadio MetLife y luego, haciendo la fila.

Posteriormente, se instaló en el centro de una tribuna del lugar, donde quiso mantenerse en el anonimato, sin embargo eso no ocurrió de ninguna forma.

La reacción de Piqué al escuchar ‘Dai Dai’

Desde su ubicación, Piqué quedó en un lugar privilegiado para ver a la barranquillera. Aunque no hay evidencia de su reacción del momento exacto en que la artista saltó a la cancha para presentarse, si hay imágenes de cuando ya estaba interpretando el himno ‘Dai Dai’.

El material muestra a Sasha, el hijo menor de la colombiana, cantando y levantando los brazos mientras su madre entona la letra del famoso tema. Piqué por su parte, se ve serio y voltea la cara procurando hablar con quien tiene al lado.

El video que se ha viralizado deja una pregunta puntual ¿Dónde estaba Clara Chía?. Algunos cibernautas especulan con que ella no viajó de Los Ángeles, donde estuvo la pareja, a Nueva York, sino que prefirió volar hacia España y no acompañar a su novio a verse con sus hijos. En este aspecto salen a relucir los supuestos acuerdos a los que habría llegado Shakira y Piqué de no permitir por ejemplo, que los niños convivan con Clara.

Se sabe que Piqué se instaló en un hotel de Nueva York y allí compartió tiempo con sus hijos.

Una vez terminó su show, Shakira buscó entre la multitud a sus pequeños con la mirada, sin embargo parece que no tenía muy claro dónde se sentaron, pues hay un video que la muestra recorriendo junto a algunas personas las gradas del estadio para ubicarlos, hasta finalmente lograrlo. Ahí ella también habría visualizado a su ex, quien no fue con Chía al encuentro.

Aquí el video donde Shakira busca con la mirada a sus hijos tras su show.

Aquí más noticias que son tendencia