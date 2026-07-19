Ferrán Torres: apodo, dura infancia, edad y más del ‘Tiburón’ que le dio la Copa a España

Tras la victoria de la Selección de España en el Mundial de Fútbol FIFA 2026, uno de los nombres que más se menciona es el de Ferrán Torres, quien marcó el gol decisivo para el país ibérico, convirtiéndose en el héroe de la jornada.

Detrás del exitoso jugador hay una historia marcada por una infancia dura, mucha disciplina y una mentalidad de superación.

Ferrán Torres: Nacido para jugar fútbol

Nacido el 29 de febrero de 2000 en Foios, un pequeño municipio de unos 7.000 habitantes cercano a Valencia, el delantero del FC Barcelona hoy tiene 26 años. Su relación con el fútbol se remonta a su niñez, donde empezó en el fútbol sala y luego en la cantera del Valencia CF, club con el que debutó en Mestalla el 30 de noviembre de 2017 antes de dar el salto a la Premier League con el Manchester City en 2020 y posteriormente, al FC Barcelona en un traspaso de 55 millones de euros.

Desde joven, Torres destacó por su velocidad y polivalencia, que le permiten jugar como extremo por ambas bandas, delantero centro o segundo atacante.

El divorcio que marcó a Ferrán Torres

Para el atleta, uno de los momentos que más lo marcó en su infancia fue el divorcio de sus padres y su ingreso casi simultáneo en la residencia de la Academia del Valencia CF.

En una entrevista en el pódcast ‘The Wild Project’, conducido por Jordi Wild, el deportista se sinceró comentando las dificultades que tuvo por la constante presión y atención que empezaba a tener: “No es fácil asimilar todo lo que te rodea cuando pasas de ser un niño normal a estar en el foco de atención, necesitas un ancla que te mantenga firme”.

“Cuando mis padres me dejaban en la residencia, era llorar y llorar. Fue duro, pero me hizo madurar”, reveló el delantero en el pódcast, subrayando que la distancia y la soledad se repetían cada fin de semana y que tuvo que aprender a gestionar en silencio un dolor que terminó canalizando a través del fútbol. Esa separación familiar y la presión precoz del entorno deportivo han sido señaladas como claves en la construcción de su carácter resiliente y combativo, el mismo que hoy refleja en el campo y lo llevaron a sostener la copa este domingo 19 de julio.

El futbolista conocido por su apodo “El Tiburón” que nació en el vestuario del FC Barcelona a modo de broma, pero terminó convirtiéndose en una marca personal que Ferrán ha adoptado con orgullo. Según explicó el propio jugador: “Lo del tiburón vino de que conté comiendo con los del Barça que en una entrevista Ilias Topuria respondió que aquí él era el tiburón, no tenía que luchar contra los peces grandes. Mis compañeros me empezaron a poner emoticonos de tiburón en Instagram y se fue haciendo la bola más grande.”

Un fichaje efectivo y algo de polémica

Desde su fichaje con la Selección española, Ferrán se ha consolidado como uno de los hombres de confianza de Luis de la Fuente, y su rendimiento ha sido clave en varios torneos, desde su doblete a Italia en las semifinales de la Liga de Naciones 2021 hasta su papel en el Mundial 2026.

Sin embargo, su presencia en las convocatorias nunca estuvo exenta de polémica pues en cada lista en la que aparecía reabría el debate sobre su irregularidad y sus rachas de falta de gol lo cual hacia que muchos aficionados cuestionaban que se siguiera apostando por él cuando otros delanteros venían en mejor momento.

Con el anuncio de su inclusión para el Mundial 2026, esas críticas se intensificaron junto con reproches a fallas en partidos anteriores, goles anulados por fuera de juego y la sensación de que su confianza no terminaba de consolidarse, mientras analistas y usuarios en redes se preguntaban si debía ser “titular fijo” o, directamente, si debía estar en la lista.

Sobre su vida personal, se sabe que de momento no tiene novia. De otro lado, aunque el futbolista, no ha mencionado la palabra depresión sí ha dejado ver que ha enfrentado problemas en cuanto a su salud mental que lo llevaron a poner en manos de psicólogo.

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