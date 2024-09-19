¿Polilla se dará una nueva oportunidad en el amor? Esto dijo el humorista

Nelson Polilla, uno de los humoristas más queridos de Colombia, conmovió a sus seguidores al referirse por primera vez a la posibilidad de volver a enamorarse tras la muerte de su esposa, la también humorista Gorda Fabiola. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, el comediante respondió de forma honesta a una inquietud que muchos tenían.

¿Qué dijo Polilla sobre el amor?

“Amar es fácil, te dejas llevar y ya, lo complicado es encontrar esa persona que te encante y quiera sellar ese compromiso con responsabilidad del alma, el corazón y la mente; si no, es mejor estar solo, para no sufrir ni hacer sufrir a otro”, escribió Polilla.

Sus palabras muestran que, aunque no cierra la puerta a una nueva relación, tampoco está en busca activa de pareja. Para él, un compromiso sentimental va más allá de la atracción o la compañía: implica una conexión profunda, respeto y responsabilidad mutua.

La reflexión de Polilla llega en medio de un proceso de duelo que él mismo ha compartido con sus seguidores. Desde la partida de La Gorda Fabiola, ocurrida el 19 de septiembre de 2024, el humorista ha publicado recuerdos, anécdotas y mensajes que evidencian el amor y la admiración que siempre sintió por ella.

Una historia de amor que nació entre risas

Nelson y Fabiola se conocieron en el mundo del humor, cuando ambos participaban en programas de comedia y eventos en vivo. El carisma y la picardía de ella cautivaron al joven comediante, y con el tiempo, pasaron de ser colegas a amigos cercanos, para luego convertirse en pareja.

Su relación, que se extendió por más de 25 años, se caracterizó por la complicidad, el apoyo mutuo y un sentido del humor que traspasaba la pantalla. Juntos formaron un hogar y enfrentaron grandes retos, incluyendo los problemas de salud que en varias ocasiones llevaron a La Gorda Fabiola a ser hospitalizada.

Polilla no solo fue su compañero de vida, sino también su cuidador y principal apoyo. En entrevistas, él siempre destacó la fortaleza de Fabiola, a quien describía como una mujer valiente, amorosa y con una risa contagiosa que iluminaba cualquier escenario.

Reacciones en redes sociales

Tras su respuesta en Instagram, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. Muchos le recordaron que tiene derecho a rehacer su vida cuando lo sienta, mientras otros resaltaron el profundo amor que lo unió a su esposa y que, a su juicio, será difícil de igualar.

Aunque Polilla no ha dado señales de tener a alguien en mente, dejó claro que, de llegar la persona indicada, no descartaría abrir su corazón nuevamente. Por ahora, se mantiene enfocado en sus presentaciones, en mantener vivo el legado de Fabiola y en seguir conectando con su público, que lo acompaña tanto en la risa como en los momentos más difíciles.

La historia de Polilla y La Gorda Fabiola sigue siendo una de las más recordadas del entretenimiento colombiano, una unión marcada por la alegría, la perseverancia y el amor verdadero, que ni siquiera la muerte puede borrar de la memoria de sus seguidores.