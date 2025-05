‘Polilla’ sigue afectado por la muerte de ‘la Gorda’ Fabiola: “un oscuro pozo”

El 19 de septiembre pasado la comediante Fabiola Posada, conocida como ‘La Gorda’ Fabiola falleció enlutando al medio artístico y dejando a su esposo, el también humorista Nelson Polanía, en medio de una inmensa tristeza. La pareja, que duró 27 años casada, era una de las más admiradas del entretenimiento en el país.

Polanía ha usado las redes sociales para referirse al duro proceso que ha vivido a lo largo de estos ochos meses, sintiendo la ausencia de quien fuera su esposa, amiga y socia, sin embargo este domingo sorprendió al revelar que su proceso ha sido mucho más fuerte de lo que sus seguidores pensaban.

Nelson dejó en su Instagram una desgarradora descripción donde contó que ha estado sumido en la tristeza por su soledad y comenzó reconociendo el impacto que ha tenido esta prueba en su rostro mismo. El sentido texto lo acompañó con una imagen de su rostro.

“La presencia de la muerte cambió mi destino”, Polilla sobre su viudez

“Hoy decidí mirarme al espejo, tomar esta foto y preguntarme en mi soledad ¿cuánto he cambiado en estos meses? Ver cómo la presencia de la muerte cambió mi destino,lo trastornó tirándome a un abismo de tristeza y melancolía que no encontraba fin, solamente me sentía caer cada vez más en esa oscuridad que se llama duelo”, comenzó escribiendo el comediante que luego confesó que los últimos días fueron más difíciles incluso que los primeros de la ausencia. “Sentí que esta semana llegué a lo más profundo, que el golpe no fue nada comparado al dolor de perderte mi amor, es como tocar fondo en la aflicción, y lo hice con ese último sueño que tuvimos, hablo en plural porque fuiste la protagonista y me ayudas a buscar ese camino que necesito”.

Luego mencionó que al llegar al fondo también supo que debía levantarse y salir. “Lo interesante de caer en ese oscuro pozo de suplicio, es que al tocar ese suelo frío y fangoso, con olor a desesperanza y tortura, puede uno ponerse de pie, si, resbalando, pero a su vez permito darme cuenta mirando hacia arriba que hay una luz donde inició todo”.

Polilla ha encontrado fuerzas en quienes lo han rodeado siempre, a´si como en personas nuevas que han llegado a su vida a apoyarlo. “Me doy cuenta que tengo que salir de ahí, observo personas que me quieren realmente y me ayudan a hacerlo, amigos, colegas, compañeros de trabajo y mi familia que me dan su mano, personas que conozco recientemente y que sé, vendrán a formar parte importante de mi nuevo ciclo cuando llegue a la luz”.

Nelson Polanía siente que sale a flote para volver a empezar

Enseguida narró cómo en la última semana pudo volver a sentir ese nerviosismo antes del show, que sin duda le dan señal de que está recuperándose. “Experiencias hermosas como la de esta semana de volver a pararme y hacer 10 minutos de comedia, de convertir mi dura experiencia en líneas hilarantes que sirven de bálsamo para mí alma,me sentí vivo, lloré solo en una oficina al sentir esos nervios, esas maripositas que recuerdo me decía el maestro Enrique Colavizza cuando tenía la fortuna de actuar con él: “Nelson, a uno le pagan por la angustia que sientes 15 minutos antes de salir”, pero es el alma de nuestro oficio y lo volví a sentir”.

Finalmente, el viudo de ‘La Gorda’ Fabiola dijo que siente que está empezando a salir a flote, gracias entre otros aspectos al impulso que le da su fallecida esposa. “Ya voy saliendo de la mano de esas personas y lo más importante, con la inspiración de un ángel en el cielo que me habla en sueños, me pone señales, coloca personas hermosas e interesantes en el camino, para cuando ya pronto me asome a la luz, me muestre la realidad y me diga con un susurro de su linda voz al oído: Amor, ya estás listo para Volver a Empezar.....”

