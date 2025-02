‘Expediente final’ de La Gorda Fabiola. Esto le dijo Polilla antes de morir

El 19 de septiembre del 2024 fue uno de los días más tristes para la televisión en Colombia, tras la muerte de Fabiola Posada, mejor conocida como ‘La Gorda Fabiola’, quien fue una de las humoristas más destacadas de Sábados Felices.

La también actriz dejó un legado imborrable en el humor. Durante más de 30 años, regaló sonrisas a miles de colombianos y fanáticos alrededor del mundo. Su talento y arrolladora energía inspiraron a las nuevas generaciones del humor.

Las complicaciones de salud que enfrentó ‘La Gorda Fabiola’

El pasado domingo 9 de febrero, Diva Jesurum relató a través de su programa Expediente final cómo fue la vida de Fabiola. Sus seres queridos y amigos más cercanos contaron detalles de los problemas de salud que enfrentó la humorista a lo largo de su vida.

Además de su problema de diabetes que la convirtió en una persona insulinodependiente, la actriz también sufrió de sobrepeso. Alcanzó 147 kilos que le generaban fatiga, somnolencia, entre otras complicaciones que, más adelante, le generaron cuatro infartos.

La Gorda Fabiola Fotografía por: Tomado de internet

Pasó por una cirugía de corazón abierto, pues tenía tres arterias tapadas al 90%. También estuvo en UCI por una falla renal; una cirugía bariátrica le afectó su alimentación y su estado de salud en general. “Ahí es cuando empieza ese deceso grande dentro de su organismo que le duró mucho porque eso fue en el 2014 y en el 2018 es cuando ella cae en esa desnutrición tan grande...Crea una falla sistémica terrible, le para los pulmones, el corazón, los riñones, toca hacerle diálisis”, contó Polilla, su esposo, en Expediente final.

Así fueron los últimos momentos de ‘La Gorda Fabiola’

Aunque fueron varias las veces que ‘La Gorda Fabiola’ se salvó de la muerte, el 16 de septiembre del año pasado volvió a presentar problemas de salud. Polilla, junto a los tres hijos de la humorista, se reunieron y entendieron que su estado era crítico, por lo que ya estaba en sus últimos momentos de vida.

Nelson Polanía reveló que, después de tres días, finalmente, el 19 de ese mismo mes, el corazón de su esposa dejó de latir, un día después de haber cumplido 61 años. Segundos antes de ese doloroso momento, recordó, estuvieron todos reunidos para despedirse de ella. Él aprovechó ese instante para decirle unas conmovedoras palabras:

“Empecé a decirle en el oído: ‘mira mi amor, yo te prometí que iba a estar contigo hasta el final y te lo estoy cumpliendo. Cuando te hice esa promesa, mira estoy contigo hasta el final’. Pudimos hacer una despedida bonita, yo sé que ella se fue muy tranquila de vernos a todos ahí alrededor de ella”, contó.

¿De qué murió la Gorda Fabiola?

Aunque inicialmente, se creía que la artista había muerto por complicaciones cardíacas o diabetes, sus hijos aclararon que, realmente, fue por una bacteria. “La muerte de mi mamá fue sorpresa, nadie se la esperaba, ella estaba muy bien, no la mató el corazón, no la mató la diabetes. Ella adquirió una bacteria y todos pensamos que era otra sintomatología. Ella empezó a decaerse muchísimo, hasta que decidimos ir a la clínica, los médicos no daban con el chiste. Encontraron una bacteria que ya estaba muy avanzada y eso fue lo que hizo que en tres días que ella estuvo en la clínica eso se la llevara".

A través de sus redes sociales, Polilla, quien justo ayer cumplió años, al igual que Nelson David, el único hijo que tuvo con ‘La Gorda Fabiola’, expresó sus emociones al ver en pantalla la historia de quien fue su esposa, amiga y cómplice.

“Gracias mi querida @divajessurum , hoy será un día cargado de emociones, sale un programa que sinceramente nunca hubiese querido hacer, al contrario siempre las líneas de nuestra comedia se hacían punzantes hacia ese tipo de cosas, así era ella, un sarcasmo de hilaridad que no tenía muchas veces vetos para ningún tema, un día como hoy las fibras y pensamientos que afloran son un huracán interno de emociones, doblemente hoy 9 de febrero, por que celebramos la vida junto con mi hijo @soydavidpolania , nuestro primer cumpleaños juntos con un ángel cuidándonos desde el cielo, pero así es la vida , los designios del creador nos tiene para vivir todas las experiencias, gracias por este homenaje tan bonito al amor de mi vida que llenó mi existencia de humor y amor”.