Poncho Zuleta interrumpió gira para estar con su hijo Kbeto Zuleta, quien sigue en la UCI

El cantante vallenato Poncho Zuleta estaba en medio de su gira de conciertos ‘Muchas gracias, llegó el momento’ que incluye shows en varias ciudades de Estados Unidos cuando recibió la noticia del accidente de su hijo Kbeto Zuleta, quien iba a bordo del bus, junto a algunos de sus músicos la madrugada del lunes 26 de octubre en la carretera que de Sincelejo conduce a Valledupar.

El músico y su agrupación se habían presentado en un evento privado junto a Elder Dayán la noche del domingo 25.

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Poncho, por su parte, se presentó los pasados 22, 23, 24 y 25 de octubre en Atlanta, Phoenix, Miami y Chicago y tiene planeado conciertos para el 29, 30 y 31, en Orlando, Tampa y Houston no obstante, interrumpió su gira y se sabe que tomó un vuelo hasta Barranquilla y luego, llegó al municipio de Bosconia, Cesar, donde está recluido Kbeto, en la Clínica Sinaís Vitalis.

Según lo que han mencionado varios medios locales, Poncho estaría presente para ponerse al tanto de la salud de su hijo y decidir si será trasladado a Bogotá, Barranquilla o Medellín.

¿Qué se sabe de la salud de Kbeto Zuleta?

Dentro de lo que ha trascendido, se ha establecido que en el accidente del bus, Kbeto sufrió delicadas heridas, sobre todo en sus extremidades inferiores. El artista debió ser amputado en su pierna izquierda y la derecha sigue presentando afectaciones de importancia. Además sufrió trauma craneal y de tórax.

De momento, permanece bajo pronóstico reservado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y a la espera de su evolución o las condiciones para ser trasladado a un centro especializado.

El cantante Elder Dayan dedicó un post deseando la pronta recuperación de su colega y amigo con quien compartió tarima antes del accidente.

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"Kbe Dios está contigo hno mío, tú eres un hombre fuerte y valiente, y sé que saldrá victorioso de esta batalla tan dura q te ha tocado pasar, usted está para grandes cosas en el nombre de Dios. @kbetozuleta Mis oraciones también están con todo tu equipo. Que Dios les dé fuerzas para seguir luchando y salir adelante. Un abrazo de corazón a sus familias, que también están pasando por momentos muy difíciles. Mucha fe y fortaleza para todos estos guerreros", escribió el hijo de Diomedes Díaz y jurado de ‘Yo me llamo’

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