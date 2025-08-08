¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Por esta razón le negaron la entrada a Jennifer López a una tienda Chanel

Jennifer López, la ex de Ben Affleck, pareció haber revivido una escena de su famosa película ‘Selena’ pues este fin de semana un vigilante no le permitió entrar a la tienda Chanel en Turquía.

Por Redacción Vea
08 de agosto de 2025
A Jennifer López le negaron la entrada a tienda Chanel ¿qué hizo JLo?
Fotografía por: Alberto Valdés

Las tiendas lujosas están acostumbradas a que las celebridades entren a sus locales, de hecho muchas veces suelen invitarlas para que se muestren en estos sitios e inspiren a otros a comprar sus costoso artículos. Sin embargo no pasó esto en una de las tiendas Chanel de Estambul, Turqúía.

Según reportaron los medios internacionales, uno de los guardias del almacén detuvo la entrada de la cantante y actriz cuando ella pretendía ingresar al lugar. Ante este panorama López se fue a otras tiendas.

La información publicada por el medio local patronlardunyasi.com, de acuerdo con una fuente del entorno de la artista indicó que cuando se encontraba caminando por Istinye Park, uno de los centros comerciales más exclusivos de la capital turca,quiso ingresar a la tienda, pero el guardia le negó el ingreso alegando que la tienda estaba llena.

La fuente dijo que la actriz y cantante respondió con un tranquilo: “Okay, no problem”, en españo, “bueno no hay problema”. Jennifer López visitó otras boutiques como Celine y Beymen.

La cantante que vestía un outfit rosado de shorts y camisa holgada a juego, con unas sandalias doradas, según el diario Türkiye Today, más tarde, empleados de la tienda, al darse cuenta de lo ocurrido, intentaron localizarla para invitarla a regresar, sin embargo, López ya no quiso ir y declinó la invitación.

Jennifer López ya había vivido el desaire que tuvo en Turquía

Lo ocurrido ha recordado a los cibernautas que López ya había vivido una situación similar cuando actuó en la película Selena, de 1997, sobre la vida de la desparecida cantante del tex mex.

En una de las escenas de la cinta, Selena entra a una tienda de lujo en busca de un vestido para ir a la ceremonia de los Grammy, pero en lugar de ser tratada como una artista, allí los dependientes asumen que se trata de una desconocida que no tiene dinero para pagar. Luego, otros empleados la identifican y el lugar se llena de seguidores que le piden firmas y fotos. Al final la frase que suena es: “Es un vestido feo. No lo queremos, gracias”.

