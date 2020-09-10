¿Por qué María Lucía Fernández no está en ‘Noticias Caracol’? Se conoció la razón

Noticias Caracol se ha consolidado como uno de los noticieros más vistos de la televisión colombiana. Este informativo es reconocido por su cobertura de temas nacionales e internacionales, y por contar con periodistas de gran trayectoria que han marcado la historia del canal con su profesionalismo, como María Lucía Fernández (conocida como ‘Malú’).

Sin embargo, la ausencia de ‘Malú’ en las más recientes emisiones del noticiero no ha pasado inadvertida y ha generado comentarios en redes sociales de quienes se preguntan qué ocurrió con la periodista.

‘Malú’ Fernández mostró por qué no ha estado en ‘Noticias Caracol’

Aunque el informativo no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, todo apunta a que María Lucía Fernández se encuentra disfrutando de un periodo de descanso lejos de las cámaras. De acuerdo con publicaciones recientes en sus redes sociales, la periodista decidió hacer una pausa en su rutina profesional para tomarse unas vacaciones y desconectarse por unos días del ritmo informativo.

A través de sus historias en Instagram, la comunicadora de 57 años ha compartido algunos momentos que dejan ver que se encuentra fuera del país, más exactamente en Austria. Las imágenes la muestran explorando destinos turísticos y disfrutando de paisajes naturales, lo que sugiere que está aprovechando este tiempo para recargar energías antes de regresar a su labor en la emisión central.

Estas fueron algunas de las publicaciones que compartió 'Malú' de su viaje por Austria. Fotografía por: Instagram @malufernandez66

‘Malú’ Fernández, quien también hace parte del equipo de Séptimo Día, lleva casi dos décadas vinculada a Noticias Caracol. Su amplia experiencia en la televisión colombiana y su estilo la han consolidado como una de las voces más confiables del periodismo nacional. Por eso, su ausencia no pasó desapercibida entre los seguidores del informativo, acostumbrados a verla cada noche en pantalla.

En redes sociales, muchos usuarios han expresado mensajes de cariño y buenos deseos hacia la periodista, destacando que su presencia aporta equilibrio y credibilidad al noticiero. Todo indica que María Lucía se reincorporará próximamente a sus labores, una vez concluya su descanso, para continuar acompañando a los colombianos en la franja nocturna de Noticias Caracol.