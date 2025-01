¿Por qué Piter Albeiro estuvo en la cárcel y cómo logró salir?

Omar Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro, era parte de la Policía Nacional antes de convertirse en uno de los comediantes más reconocidos del país. Fue justamente cuando era cadete de esta institución, cuando fue junto a sus compañeros en calidad de invitado a ‘Sábados felices’, en 1996, y supo que tenía el talento para hacer reír. Fue la primera vez que apareció como el personaje que lo haría popular, vestido de ruana.

Sin embargo, solo comenzaría su carrera como comediante profesional hasta después del 2000. La razón no es otra que un bache en su vida y su carrera que no le permitió hacer reír, ni tampoco ejercer como policía. Fueron algo más de dos años en los que estuvo en prisión.

¿Por qué delitos fue acusado Piter Albeiro?

La historia se remonta a un operativo en el que Piter Albeiro ya convertido en teniente llevó a cabo un operativo en Tunja en el que lograron la detención de varios delincuentes en Tunja, Boyacá. Sin embargo en medio del proceso de legalización de captura se presentó un incendio generado por una colilla de cigarrillo, según detalló el mismo Leiva en el espacio de ‘Los 40 principales’, relato que ha hecho en varias ocasiones. Dichas llamas se habrían salido de control y al final uno de los capturados murió en el lugar y el otro quedó herido, pero también falleció dos días después.

“Era un domingo y los teníamos que dejar a disposición de la Fiscalía... Yo me fui para allá y el coronel me pidió que lo esperara, que venía viajando desde Bogotá, por lo que no los podía llevar a la cárcel hasta que no llegaran con los periodistas”, dijo Leiva en la entrevista sobre aquellos hechos.

EL comediante también recuerda que cuando ocurrieron los hechos él no estaba en el lugar d elso hechos sino con un fiscal hablando del caso. “Cuando a mí me llaman y me avisan de lo que estaba pasando y yo empiezo como un loco, desesperado, llaman a los bomberos, los sacan, los llevan al hospital. Pero un Fiscal me dice: ‘Hermano, tienen que tomarles una declaración’, porque eso era un problema grave”.

Piter Albeiro fue declarado inocente de los cargos y puesto en libertad

El caso avanzó y el humorista terminó involucrado y acusado. Fue señalado de homicidio agravado, incendio y tortura por el fallecimiento de los detenidos en el incendio.

Alejandro fue enviado a prisión, donde permaneció por 27 meses hasta que logró salir, gracias a que después de una investigación exhaustiva, lo encontraron inocente por los hechos.

Piter Albeiro recuerda esta época como una de las más difíciles de su vida, pues cuando los otros detenidos sabían que él era policía su vida de alguna manera corría peligro.

“Fueron 27 meses duros, muy crueles, salvajes, pero me enseñaron mucho de la vida, a tener los pies en la tierra, a aprovechar mi momento, a que, de pronto, hoy tengo y mañana no, porque la vida de muchas personas cambia de la noche a la mañana”.

Una vez salió de su detención, Alejandro supo que era tiempo de retomar y desarrollar ese talento que ya había probado en ‘Sábados felices’: el de hacer reír. En ese entonces el humor se convirtió en un sustento y luego en una empresa, que subsiste hasta hoy.

Piter además es empresario de una compañía de alquiler de autos en Florida, Estados Unidos, también tiene restaurantes y una firma para celebración de fiestas infantiles.

