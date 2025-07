¿Por qué Victoria Ruffo rechazó a Karol G para el video de ‘Tropicoqueta’?

Karol G lanzó su más reciente álbum Tropicoqueta y quiso acompañarlo de un novedoso video donde ideó una corta telenovela.

La cantante antioqueña se permitió al tiempo rendir un homenaje con el material audiovisual a las actrices que vio desde niña actuando en las más icónicas telenovelas mexicanas. Fue así como juntó en el video a Gaby Spanic, Anhahí, Itatí Cantoral y Azela Robinson.

Sin embargo, muchos cibernautas extrañaron a una de las denominadas ‘reina de las telenovelas’, la mexicana Victoria Ruffo, quien además es la ex de Eugenio Derbez. Ruffo no solo trabajó en varios melodramas muy exitosos en el mundo entero, sino que también estuvo en Colombia actuando en ‘Victoria’, junto a Mauricio Ochmann, una versión de la famosa Señora Isabel, que produjo Telemundo en nuestro país, bajo la firma RTI.

Victoria fue cuestionada en el aeropuerto de Ciudad de México por su ausencia en el material de Karol G y ella respondió y de paso, zanjó cualquier duda sobre si había sido invitada o no. La actriz reconoció que la hermana de Karol G la convocó, pero Ruffo rechazó la oferta.

Victoria Ruffo no sabía quién era Karol G cuando la llamaron

La actriz de 63 años, que se hizo muy popular en Colombia en la década de los 90 con su estelar de ‘La Fiera’ mencionó que le dio pena declinar la invitación, pero “me hablaron con muy poco tiempo y no pude organizarme”.

Luego cuando le preguntaron si le gustaba la música de la colombiana dijo que fue su hija quien le dijo de quién se trataba: “Ella me dijo: ‘¿Cómo es posible que no sepas quién es Karol G?’”. “Yo no sabía ni quién era Karol G, y mi hija me dijo ‘mamá, pero cómo te atreves, es Karol G’ ”, dijo la actriz que alcanzó a decir que sabía que le decían ‘la buchona’ y los periodistas que la entrevistaron la corrigieron diciéndole: La Bichota.

Luego Ruffo, lamentó no haber podido aceptar pues tenía función teatral. “Tengo una pena y una tristeza infinita porque me habló dos veces su hermana para poder participar, pero con un día de anticipación, o dos días”, lamentó.

Victoria Ruffo trabaja en la obra de teatro “Las Leonas”, que se encuentra de temporada en México.

