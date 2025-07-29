Premios Juventud 2025: a qué hora son, dónde verlos en vivo y quiénes se presentan

Este 25 de septiembre se entregarán los premios Juventud, que habitualmente se llevaban a cabo en Estados Unidos y en esta oportunidad por primera vez se emitirán desde un país distinto.

Panamá será el escenario de la versión 22 de los mencionados galardones en los que Bad Bunny y Danny Ocean lideran la lista de nominados con seis aspiraciones cada uno. Enseguida se ubican Anitta, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega, Peso Pluma y el colombiano Beéle, cada uno con cinco nominaciones.

Los shows y galardones especiales en Premios Juventud

En esta oportunidad, la ceremonia contará con la conducción de Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, esta última esposa del salsero Marc Anthony. Sobre las interpretaciones musicales se sabe que están confirmados: el colombiano Camilo, Gloria Trevi, Grupo Firme, Camila Fernández, Bad Gyal, Yami Safdie, Xavi. También se anticipa una presentación especial del grupo Niche junto a Sergio George.

Los galardones especiales denominados “Agentes de Cambio” serán para Carlos Vives y Myke Towers, quienes también harán sus respectivos shows en tarima. El reconocimiento de Vives será por su dedicación al desarrollo cultural y comunitario en Colombia y América Latina a través de su Fundación Tras La Perla, con base en Santa Marta.

El de Towers será por su labor con la Young Kingz Foundation, una organización sin fines de lucro enfocada en empoderar a comunidades vulnerables en Puerto Rico y América Latina.

¿Dónde ver los Premios Juventud?

Los premios Juventud son producidos por Televisa-Univisión y comenzarán a las 7 p.m., hora local, desde el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá. La ceremonia podrá verse a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma ViX.

Vea también estará llevando a sus seguidores y lectores todos los pormenores de la celebración en Panamá, desde la alfombra roja hasta los ganadores en las 41 categorías que conforman el galardón que premia la música y el streaming.

Así mismo se ha confirmado la presencia de Alemán, Alleh & Yorghaki, Bad Gyal, Boza, Dímelo Flow, DND, Emilia, Erika Ender, Esaú Ortiz, Farruko, Fonseca, Gaitanes, Hamilton, Kevin Aguilar, Lola Indigo, Los Rabanes, Louis BMP, Makaco El Cerebro, Maluma, Marc Anthony, Mari, Morat, Nando Boom, Nanpa Básico, Natti Natasha, Omar Alfanno, Rich Yashel, Samy & Sandra Sandoval, Sech,, Silvestre Dangond, la Sinfónica Juvenil Nacional de Panamá, Willie Colón y Wisin.

