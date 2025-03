Premios Oscar 2025: estos fueron los 5 momentos emotivos e inolvidables

Este domingo 2 de marzo el mundo del cine vivió una nueva entrega de los Premios Oscar de la Academia, que galardona lo mejor del séptimo arte.

Los ganadores en realidad, fueron los esperados. Kieran Culkin, Zoe Saldaña, Mikey Madison y Adrien Brody se convirtieron en algunos de los artistas que se alzaron con estatuillas.

En la ceremonia hubo varios momentos que conmovieron a los asistentes y se quedaron en la memoria de muchos.

La curiosa promesa de la esposa a Kieran Culkin si ganaba un Oscar

El primero fue sin duda la intervención de Kieran Culkin al recibir el Oscar como Mejor Actor de Reparto por su rol en ‘Un dolor real’. Cuando subió al escenario una vez más resaltó la importancia de su esposa en su vida, solo que esta vez reveló una anécdota de pareja que resultó muy personal y emotiva.

“No tengo ni idea de cómo llegué hasta aquí (...) Llevo actuando toda mi vida. Ha sido solo una parte de lo que hago”, dijo Culkin al recibir el premio y luego espontáneamente dio a conocer una anécdota privada que vivó junto a Jazz Charton, su esposa.

“Hace un año, estuve en un escenario como este y, de forma muy estúpida, dije públicamente que quería un tercer hijo de ella porque me había dicho que si ganaba el premio, me lo daría”, luego complementó lo que ocurrió después. “Resulta que lo dijo porque no creía que yo fuera a ganar… Supongo que te debo un tercer hijo”,. El asunto es que ahora con un Oscar en su mano su esposa tendrá que darle dos hijos más al laureado actor.

“Se volvió hacia mí -juro por Dios que esto pasó- y me dijo: te daré cuatro cuando ganes un Oscar”, dijo. “Lamento mucho haber hecho esto otra vez, y sigamos con los niños, ¿qué dices? Te amo”.

¿Qué dijeron Zoe Saldaña y Adrien Brody al ganar el Óscar?

Otro momento espontáneo se vivió cuando Zoe Saldaña ganó el galardón por su rol en ‘Emilia Pérez’

Durante la aceptación del Óscar, agradeció a su madre y honró a su abuela, quien llegó a Estados Unidos desde la década de los 60. Dijo estar muy orgullosa de ser descendiente de migrantes y de haber podido hablar español durante la película. “El hecho de haber conseguido este premio por un papel en el que hablo y canto en español, mi abuela estaría emocionada”, dijo la actriz de origen dominicano.

Cuando Adrien Brody ganó como Mejor Actor, por ‘El brutalista’ dijo “me siento muy afortunado... actuar es una profesión muy frágil, se ve muy glamurosa y en algunos momentos lo es… pero lo que he ganado no importa dónde estás o lo que has alcanzado, todo se puede ir y lo que hace que esta noche sea mas especial es que me he dado cuenta de ello y me siento agradecido de poder hacer el trabajo que hago. Ganar un premio como esto significa un destino. Va más allá de una carrera, la oportunidad de poder volver a empezar y tener la fortuna para que los siguientes 20 años de mi vida pueda probar que me merezco estos papeles significativos”.

Por su parte al momento de recibir su estatuilla como mejor Actriz, Mikey Madison dijo: “Crecí en Los Ángeles, pero Hollywood se sintió muy lejos de mí”, comenzó diciendo visiblemente emocionada. Luego, la joven además de agradecer a sus compañeros dijo “quiero honrar a la comunidad de trabajadores sexuales” al tiempo que reconoció que obtener el premio es un sueño: “quizá me despierte mañana, este es un sueño hecho realidad”.

Morgan Freeman recordó a Gene Hackman en los Oscar

Morgan Freeman fue el encargado de rendir un homenaje a su colega y amigo Gene Hackman hallado muerto esta semana en su casa. Los actores trabajaron en dos películas: ‘Los Imperdonables’ y ‘Bajo sospecha’, en esta última Morgan fue productor y actor luego de que Gene lo convenciera de que era un buena idea que la realizara.

Morgan recordó en la ceremonia que su amigo le decía: “Yo no pienso en el legado, solo espero que la gente me recuerde como alguien que intentó hacer un buen trabajo. Será recordado por eso y mucho más. Descansa en paz, amigo”, dijo el actor despertando los aplausos del público.

