Presentadoras de ‘Noticias Caracol’ protagonizaron inusual escena en vivo: “Lo siento”

Noticias Caracol es uno de los informativos más populares de la televisión colombiana y se caracteriza, entre otras razones, por su transmisión a través de las plataformas digitales llamada Noticias Caracol Ahora. Precisamente, fue en este espacio que dos queridas presentadoras protagonizaron una escena que se hizo viral por medio de redes sociales.

¿Qué pasó con las presentadoras de ‘Noticias Caracol’?

Resulta que Alejandra Murgas se encontró en el set del noticiero con Nicoll Buitrago, quien suele estar en las calles como reportera, y el momento no pasó desapercibido para el público por una razón en particular.

Según quedó en evidencia, antes de presentar la nota que las convocaba en ese momento, Buitrago fue sorprendida al recibir el paso en la emisión y, ante la inesperada situación, reaccionó entre risas con su compañera.

Aunque muchos televidentes calificaron este momento como “divertido”, tanto así que le aseguraron su espacio en el próximo especial de Día de Inocentes, una de las presentadoras de Noticias Caracol se pronunció en redes sociales y se disculpó por lo ocurrido.

“¡Lo siento mucho! ¡Qué pena con la audiencia! No es muy común que nos pase, pero esta vez se me salió de las manos”, escribió Nicoll Buitrago a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram. Por su parte, Alejandra Murgas añadió: “Decidimos no mirarnos para no morirnos de la risa (...) ¿Por qué tú no tienes un apuntador? Por el apuntador es por donde nos hablan y nos van contando como es el orden del día, entonces resulta que vamos al aire. Yo estaba dando una noticia de última hora y me dicen jala a Nicoll”.

Momentos inesperados en ‘Noticias Caracol’ que quedaron en la memoria

Lo ocurrido con Alejandra Murgas y Nicoll Buitrago hizo recordar situaciones similares que ocurrieron en el mismo informativo. Como en 2018, cuando Vanessa de la Torre fue sorprendida mientras almorzaba en plena emisión central con el recipiente de su almuerzo encima del escritorio.

En aquel momento, la inesperada escena abrió un sano debate a través de redes sociales en el que otras presentadoras y figuras de la televisión confesaron que también son del ‘team coquita’. Además, los televidentes lo reconocieron como una tradición colombiana y recordaron los beneficios de preparar su propio almuerzo en casa.