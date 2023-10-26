Prima de Alejandra Villafañe también critica a Raúl Ocampo: “se fue desilusionada”

El nombre de Alejandra Villafañe, actriz fallecida de cáncer en octubre del 2023, con tan solo 34 años, y novia del también actor Raúl Ocampo, ha vuelto a las noticias por cuenta de declaraciones cruzadas entre el actor y la familia de Aleja.

Raúl, actual participante de ‘MasterChef Celebrity’ concedió una entrevista en el pódcast de Juan Pablo Raba, donde habló de los últimos momentos de su novia. Mencionó su versión de ese momento y cómo la acompañó en su proceso.

Alicia Villafañe, tía de la actriz, se pronunció y dijo que no era cierto lo que el actor dijo en la charla, lo señaló de inventar una historia.

Ahora es Claudia Villafañe, una prima de Alejandra, quien decidió subir un video a sus redes sociales donde da la versión de la familia de lo que ocurrió durante la enfermedad de Alejandra.

La versión de la familia de Alejandra Villafañe

En el video Claudia comienza diciendo que es autorizado por la familia y hace señalamientos directos contra Raúl, desmintiendo lo que él hasta el momento ha dicho sobre su apoyo incondicional a la actriz de ‘Enfermeras’, ‘Pálpito’, Siempre bruja’ y ‘Verdad oculta’, entre otras.

Claudia escribió en su publicación: “Hay dolores que solo se entienden cuando se viven en carne propia. No es rabia, es indignación. No es cizaña, es ser justos como siempre lo fue Alejandra y decir la verdad. No pueden contradecir a toda una familia cuando ustedes solo han visto la historia de amor “perfecto” a través de una pantalla como una novela misma, mientras que nosotros la vivimos y la sentimos en la vida real. El amor fue muy hermoso mientras hubo salud, después no estuvo a la altura, quieran creer o no. Nuestro deseo durante estos dos años siempre fue cuidar la privacidad de Ale, por eso el silencio, pero al ver como relató detalladamente hasta el momento más doloroso de una familia como fue el momento de su muerte no solo nos duele, nos indigna. El dolor de su MADRE Y PADRE SE DEBE RESPETAR. FAMILIA OSORIO-VILLAFAÑE”.

Ya en el material la prima de la actriz dice: “Vamos a hablar de verdades” y allí explica que “para cuando Alejandra enferma su mamá estaba viviendo en Cali y en cuanto conoce el diagnóstico se va a Bogotá”. En la capital, la progenitora estuvo hasta que Alejandra murió y sus restos fueron llevados a Cali, donde se celebraron las honras fúnebres.

Luego indica que “la única persona que estuvo 24-7 al cuidado de Alejandra fue su madre, a ella le colaboraron, su hermana Jackeline y una tia llamada Alicia ”que la relevaron pero por cuestiones de distancia…no pudieron”, enseguida se refiere a Raúl y a sus declaraciones sobre que el habría estado siempre ahí: “la persona que dice habar estado incondicionalmente solamente iba y la visitaba por ratos a la clínica”, luego explica: “en sus hospitalizaciones, solo una noche se quedó a dormir con ella y eso al principio ni siquiera porque veía a su suegra deteriorada”.

Enseguida cuenta que su hermana Jackelin, la visitó ya fuera de la clíncia y la encontró deshidratada y fue entonces cuando volvió a ser internada y “sus únicas compañías fueron nuevamente su mamá y su hermana (Jake)”.

Otra de las afirmaciones que Claudia hace el video es sobre el afán que Alejandra tenía por juntar dinero para mudarse a una casa más amplia, esto a pesar de estar lidiando con sus tratamiento: “estaba agobiada en el apartamento donde vivía (…) en una de las conversaciones nos manifestó su afán de terminar la edición de un video que había grabado (...) con el pago de dicha campaña iba a colaborar con el 50% de la renta de una casa que por fin que había encontrado para mudarse con su pareja (…) nos pareció inaudito y cruel, ella si mucho tenia fuerzas para ir al baño (...) para nosotros eso le correspondía resolver a su pareja”.

La prima de la fallecida actriz dice que la familia sabe de los sentimiento que tuvo: “Aleja amó hasta el ultimo día de su vida, pero del cual también se fue desilusionando, porque ella misma se dio cuenta que él no estuvo a la altura de la su enfermedad"

Luego Claudia le hace un llamado a Raúl en su material. “Querido, no solamente era no bajarte del bus, debiste aprender a manejarlo... el día que Ale respiró por ultima vez efectivamente estaba a su lado, porque porque la pidió que no se fuera porque por sus múltiples ocupaciones permanecía en la calle, pero no buscando el sustento para Ale ni para la mamá como ha dicho en entrevistas”

Claudia también reveló que la familia no consintió el libro que él lanzó: “Su historia de vida solo le pertenecía a ella, por lo cual su hermana, su mamá y nuestra familia no estuvo de acuerdo con la publicación del libro porque además cuenta cosas que ni siquiera son verdad (...) la historia de amor de cuatro años y medio le pertenecía a ellos, pero la de vida solo le pertenecía a ella”

Raúl Ocampo demandó a los padres de Alejandra Villafañe, según Claudia, su prima

Uno de los aspectos más sorprendentes del video es que Claudia asegura que Raúl presentó una demanda contra los padres de Alejandra.

“Los frutos de su pareja fueron reclamados por su pareja por medio de una demanda a sus padres cosa que era innecesario, con este acto nos demostró qué es lo que mueve a su corazón (...) dinero que no le interesa a su mamá, el dinero es insignificante”

Otro de los aspectos que mencionó fue que Raúl comparara su dolor con el que sintió la madre de Alejandra con su partida.

“Dolor que se atrevió a comparar con el de él (porque) según él, la tenatologia el dolor que siente una persona al perder a su pareja es mayor al que siente su madre. Querido: ella y Santi quedaron sin nada”.

Antes de terminar indicó que durante estos dos años Raúl Ocampo, no se ha preocupado para saber cómo está la madre de Alejandra y solo ha contactado a la hermana para asuntos de diligencias y documentos. Tampoco sabe donde reposan las cenizas de Ale.

AL final le hace una petición: “te piden que por favor las dejes vivir el duelo en paz, por favor cada que la nombres la nombres desde el amor, pero también desde la verdad”.

