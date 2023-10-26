Tía de Alejandra Villafañe desmiente a Raúl Ocampo: “Ya déjala descansar en paz”

El 21 de octubre de 2023 murió la actriz y exreina de belleza Alejandra Villafañe. La joven tenía 34 años y su fallecimiento tomó por sorpresa a sus seguidores, a pesar de que ella había hecho pública su lucha contra el cáncer.

La intérprete de apuestas como ‘La nieta elegida’, ‘Siempre Bruja’, ‘El Yuppie y El Guiso’, ‘Enfermeras’ y ‘Manes’ había detallado en sus redes que había sido diagnosticada con cáncer de seno y de ovario. Por ello, se sometía a sesiones de quimioterapia. Su novio, el también actor Raúl Ocampo permaneció con ella en este proceso.

“Un día me dijeron que tenía un milagro en el seno, un milagro en el otro y un milagro muy grande en el ovario derecho, (sí, prefiero llamarlos milagros, maestros o unos amigos no tan bien recibidos)”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram sobre el mal que le fue descubierto a comienzos del 2023.

Raúl Ocampo, de MasterChef Celebrity, recordó la mañana en que murió Alejandra Villafañe

Raúl ha hablado en varias oportunidades sobre lo ocurrido, también escribió un libro sobre el proceso que vivió y las lecciones aprendidas junto a su fallecida novia. Recientemente concedió una entrevista al pódcast de Juan Pablo Raba, donde recordó cómo fue aquella mañana cuando la actriz dio su último aliento de vida.

“Imagínate que un día me levanto y me voy a montar bicicleta con Andrés Parra”, dijo el actual participante de MasterChef Celebrity, luego detalló que quiso llegar pronto para acompañar a su novia que se alistaba para una nueva sesión de quimio.

“Yo llego y Ale estaba en la sala, al lado de la enfermera, al otro lado de la mamá”, dijo y luego explicó que incluso en ese momento hubo una broma alrededor de la falta de ganas que tenía Alejandra de comer.

Más tarde, cuando él se disponía a bañarse, su mamá lo llamó y luego de un momento de charla “Me dice: ‘son las 11:11, pide un deseo’. Cerré los ojos y escuché: ‘Ale’. Y no me preguntes por qué, pero yo sentí la urgencia, a pesar del tono bajito, a pesar de que salió sin fuerza”. Fue por ello que de inmediato corrió al cuarto donde sabía estaba su novia. “Abro esa puerta y veo a la enfermera cogiéndole el pulso. Ale estaba presentando un ataque cardiorespiratorio. Yo salto encima de la cama y empiezo: ‘No, no, amor, acá conmigo, por favor’. Y en un momento la alzo y se desvaneció en mis brazos. Sentí cómo su peso cambió”.

Al volver a la llamada con su mamá, ella le dijo: “Hijo, arrúnchate con Ale. Ya vamos para la casa. (…) Yo había leído que el último sentido que se va es el del oído, entonces me le puse en cucharita y empecé a orar. Le dije: ‘Ahí te va uno de tus mejores ángeles. Gracias por el tiempo, por permitirme amarla tanto’”.

Luego mencionó que el momento se torno especial y sintió amor y aceptación. “Le dije: ‘Si ya viste la luz, ve. No mires atrás. Todos vamos a estar bien’”.

Tía de Alejandra Villafañe hace petición a Raúl Ocampo

Sin embargo, ahora doña Alicia Villafañe Vidal, tía de la fallecida actriz y modelo, se pronuncia en sus historias de Instagram para negar lo dicho por Ocampo. “Queremos que sepan que no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas”, refiriéndose al parecer al actor y abarcando de alguna manera no solo a las declaraciones recientes en el pódcast, sino a otras que ha dado el actor.

Luego la señora Alicia complementó su mensaje haciéndole una petición al actor: “Ya déjala que descanse en paz… Nuetsra niña se lo merece” y acompañó este texto con emoticones de súplica con las manos.

En otra de sus historias también pareció referirse a la situación mencionando. “Si ves lo falso que se ha dicho, no te preocupes que entre donde tú estás y donde yo estoy, no hay nada oculto. Y un día se sabrá que si fue y lo que solo existió en una mente fantasiosa y una boca mentirosa. Te adoro mi alma bonita. Tu historia merece ser recordada con Verdad”

Algunos cibernautas han comentado que la tía de la actriz podía estar pensando en dar su versión de los hechos, otros creen que cada persona es libre de dar a conocer su verdad y el actor puede seguir recordando a Alejandra como desee.

De momento, Raúl no se ha pronunciado.

