Patricia Grisales eliminada de MasterChef. ¿En qué falló? Aquí top 7 del reality

Este 5 de noviembre el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’ despidió a una de la participantes más carismáticas de la temporada 10 que se emite actualmente.

Luego de una reñida jornada en la que los cocineros en peligro que eran Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Patricia Grisales debían preparar un plato con un sabor y presentación inmejorable que les garantizara la permanencia, finalmente fue Patricia Grisales quien quedó por fuera de la competencia.

En esta oportunidad, la cantante y actriz Carolina Sabino quiso sorprender con un plato ecuatoriano, sin embargo a lo largo de su proceso para lograrlo, enfrentó varios momentos difíciles que la llevaron incluso a dudar de sí misma.

Por su parte, la ex presentadora de ‘Buen día Colombia’ optó por un pasta que hizo desde cero y logró muy bien.

Nicolás de Zubiría rescató a Patricia Grisales en reto de eliminación

Grisales, quien también quiso hacer una pasta rellena se vio en serios aprietos para llegar a un resultado ideal. Nicolás le ayudó en su empeño e incluso la apoyó en la emplatada.

En el momento de ir al atril, la primera en pasar fue Violeta quien llamó a su plato ‘Gracias Bogotá’. La presentadora esta tan nerviosa que temblaba en ese momento. La preparación le valió elogios del jurado, que esta vez tuvo como ausente a Belén Alonso.

Luego Carolina Sabino se presentó ante los jurados visiblemente nerviosa. Su plato, que bautizó ‘Respirar’ no tuvo comentarios, ya que los jueces le hablaron de su debilidad mental y poca fortaleza de mente. La actriz confesó que ella se autosabotea.

Patricia pasó al atril con una pasta bien calificada que llamó ‘A mi Gaviota’, dedicado a su hija Gabriela. Como siempre, su sabor fue destacado.

En este punto de la competencia, parecía que era inminente la salida de Sabino, incluso ella dijo “siento que este es el plato que me puede sacar de competencia”. Sin embargo, al final, el jurado concluyó que las tres preparaciones estaban muy buenas y de alto nivel, pero hubo un plato que cometió un error pequeño y sutil y ese fue el de la actriz y empresaria Patricia Grisales.

Carolina se sorprendió al escuchar que Grisales era la eliminada y ella podría seguir en competencia. Algunos de sus compañeros también reconocieron que pensaban que Sabino se marcharía.

Patty, como le decían sus compañeros, se mostró agradecida por su participación en el reality. “Así como llegue a esta cocina con alegría, me quiero ir igual”, puntualizó.

El Top 7 de MasterChef celebrity 2025

De esta manera, el top siete del reality que cuenta con la presentación de Claudia Bahamón y el juzgamiento de platos de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso está conformado por Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard, Raúl Ocampo y Pichingo.

