Protagonista de ‘Tu Voz Estéreo’ y ex ‘La casa de los famosos’ se casa

Tania Valencia fue una de las participantes de ‘La casa de los famosos Colombia 2024′, también protagonizó la serie de Caracol, 'Tu voz Estéreo’. Anteriormente había participado en el reality ‘Survivor’, de RCN, y también fue Señorita Valle en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena, cuando fue coronada Paulina Vega.

Su paso por La Casa de los famosos en realidad fue corto y ya que fue una de las participantes que ingresó a mitad del formato. Cuando la actriz ingresó que a reality aseguró que no tenía intención de enamorase de nadie, “Es lógico perder el sentido de las cosas, porque el juego te envuelve. Yo hice como si estuviera viviendo una pandemia y me preparé para el encierro. En mis no negociables estuvo el hecho de no dejarme llevar temas sentimentales, me programé para no dejarme enamorar, aunque fui consiente de que cualquier cosa podía pasar”, dijo sobre su entrada a ‘la casa’.

La vallecaucana, que cumplió 35 años en abril pasado, es noticia por un asunto de su vida personal, que ella mismo dejó ver en sus redes sociales. Allí mostró, no solo vive un noviazgo muy estable, sino que está por comenzarlos preparativos para casarse.

Tania Valencia recibió propuesta de matrimonio en glamping

Tania publicó un carrusel de imágenes donde evidencia que su novio, que aparece en Instagram como Matterinthedark le propuso matrimonio en medio de un ambiente romántico y campestre y ella aceptó.

“Y fue un Si, si y Si Acepto. Como un Escopetazo al Corazón, así llegaste a mi Vida Mi amor… Atravesamos el tiempo con Nuestra Conexión “, escribió la caleña que publicó un video donde se ve a su novio poniéndose de rodillas cuando le entregó el anillo de compromiso. Las instantáneas que acompañócon la noticia corresponden a momentos de pareja en paseos o en casa. También exhibió orgullosa el anillo con el que le hicieron la propuesta.

Sobre su futuro esposo no es mucho lo que se sabe. Por su parte, Tania se ha descrito así misma como una mujer arriesgada, aventurera y amante de nuevos retos.

Laboralmente a Tania la hemos visto como actriz El barón de la cadena Telemundo, Pasión de gavilanes, Perder es ganar un poco y Loving Pablo. Fue también la última protagonista que tuvo Tu voz Estéreo, antes de que fuera cancelada por pandemia.

