¿Qué le pasó a DJ Dever? Revelaron nuevos detalles de la desaparición del artista

Desde la noche del 10 de febrero, Deverson José Ríos Caicedo, conocido en el mundo artístico como DJ Dever, fue reportado como desaparecido después de realizar un show privado en el sector de Playa Mendoza, en el municipio de Tubará.

Desde entonces, se desconoce su paradero. Familiares, amigos, equipo de trabajo y autoridades competentes se encuentran en las labores de búsqueda. Solicitan el apoyo de quien tenga o sepa algún tipo de información que pueda servir para encontrar al artista, quien ha trabajado con cantantes de la región como Lil Silvio y El Vega, Kevin Flórez y Koffee El Kafetero.

“Al parecer está retenido”: asegura alcalde de Cartagena

Las primeras hipótesis, según reveló El Tiempo, apuntan a que, posiblemente, el DJ habría sido interceptados por personas desconocidas. Esa versión fue reforzada por Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, quien aseguró: “Al parecer está retenido, aquí estoy con mi general Peña. Que hay un despliegue policial enorme en la ciudad de Barranquilla. Al parecer, hay una solicitud económica, una retención en virtud de una recompensa, una retención secuestro. La policía estaba con ellos y le estamos brindando toda la colaboración y mirando qué hay que hacer. Si tenemos que irnos para Barranquilla y tenemos que acompañar mañana la posibilidad de un rescate, lo que haya que hacer por Dever para que pueda volver al seno de su familia sano y salvo”.

Dos miembros de su equipo también están desaparecidos desde la noche del 10 de febrero. Fotografía por: Instagram

Por esa razón, Gelver Peña, comandante de la Policía de Cartagena pidió el apoyo de la ciudadanía, tanto en Barranquilla, la Ciudad Amurallada y el Magdalena para que, de tener algún tipo de información, puedan contribuir con la investigación.

“Estamos destrozados”: hermano de DJ Dever clama por su liberación

El paso de las horas se ha vuelto un tormento para los familiares del DJ. Recientemente, Jackson Ríos, su hermano, escribió un conmovedor mensaje, resaltando algunas de sus cualidades: “Primero que todo mi hermano es una persona humilde, más buena gente no puede ser y que tiene su hijo, tiene su familia que también lo queremos mucho y la verdad que todos estamos destrozados, pedimos que nos lo devuelvan sano y salvo, que sé que ellos de pronto escuchando esto se ponen la mano del corazón y Dios quiera aparezca porque el poder lo tiene Dios más que todo y sé que Dios va a darnos ese éxito”.

